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    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня

    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    3 декабря 2024, 11:46 • Новости дня
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

    Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Израиль не собирался следовать перемирию, объявленному президентом США Джо Байденом. И в Вашингтоне об этом знали. Поэтому Тель-Авив атаковал ослабленную «Хезболлу», в том время как сами Штаты руками повстанцев пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    «В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

    «В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

    «Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

    «Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

    Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Такер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым
    Такер Карлсон сообщил об интервью с Лавровым
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    3 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Экспорт дешевых китайских товаров в развивающиеся страны вызвал закрытие фабрик

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дешевые товары, заполонившие развивающиеся страны, привели к закрытию фабрик и потере рабочих мест, что создало напряженность в отношениях Пекина с союзниками.

    Китай сталкивается с ростом напряженности в отношениях с развивающимися странами из-за наплыва дешевых товаров, передает The Wall Street Journal.

    Эти товары приводят к закрытию местных фабрик и утрате рабочих мест, что особенно болезненно на фоне обострения торговых конфликтов с США.

    С избранием Дональда Трампа президентом США и его планами значительно увеличить пошлины на китайские продукты Пекин стремится перенаправить излишки своей продукции на развивающиеся рынки. Китайские товары заливают рынки Индонезии, Пакистана и Бразилии, что вызывает недовольство местных производителей.

    Представители развивающихся стран выражают растущее беспокойство по поводу экономической зависимости от Китая.

    Китайские компании способны предложить более низкие цены, что лишает местных производителей конкурентного преимущества и подрывает экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит переход стран к расчетам в национальных валютах.

    Кроме того, экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао считает угрозы Трампа маловероятными из-за юридических ограничений в США. Министерство иностранных дел Бразилии называет заявления Трампа о введении пошлин бессмысленными и провокационными. Американист Малек Дудаков утверждает, что Трамп не сможет остановить процессы дедолларизации в мире, включая страны БРИКС.

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    3 декабря 2024, 04:22 • Новости дня
    Израиль продолжил бомбить жилые районы сектора Газа

    Израильская авиация атаковала жилые районы в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Израиль продолжил наносить авиаудары по различным частям сектора Газа, включая жилые районы в городах Рафах и Хан-Юнис, а также лагерь беженцев Нусейрат, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Атаки охватывают ключевые жилые районы палестинского анклава. По данным телеканала, израильские истребители разбомбили квартал Аль-Джнайна, расположенный к востоку от Рафаха и северо-восточную часть города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по району Шейх-Радван, расположенному на севере города Газа. Эти удары сопровождаются бомбардировками лагеря беженцев Нусейрат в центральной части анклава, говорится в сообщении.

    Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.

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    3 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Сирийские ВС уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженным силам Сирии удалось за сутки уничтожить оперативный штаб и склады боеприпасов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

    В результате ряда успешных ударов по террористическим формированиям был уничтожен оперативный штаб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», три склада с боеприпасами, а также десятки единиц бронетехники, следует из заявления Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    «За минувшие сутки террористические формирования подверглись серии точных ударов, в результате которых были уничтожены оперативный штаб, три склада с боеприпасами и десятки единиц бронетехники», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы. Сообщалось, что десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России.

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    3 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Сирийская авиация уничтожила террористов в Идлибе и Хаме

    Минобороны Сирии сообщило об ударах авиации по террористам в Идлибе и Хаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России на юге Идлиба и севере Хамы, что стало ответом на действия боевиков.

    Минобороны Сирии, как сообщает ТАСС, заявило об уничтожении и ранении десятков террористов в провинциях Идлиб и Хама в результате авиаударов сирийской и российской авиации.

    Удары были нанесены по позициям боевиков на юге Идлиба и севере Хамы, а также были уничтожены их транспортные средства и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы координировали свои действия из городов Идлиб и Сармада подготавливая наступление в Сирии, в то время как Министерство обороны Сирии сообщило о тяжелых потерях среди террористов в Хаме, а сирийские ВВС уничтожили их штаб в Идлибе.

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    3 декабря 2024, 13:51 • Новости дня
    САНА: Армия Сирии готовит контратаку в провинции Хама

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армия Сирийской Арабской Республики начала переброску подкреплений в северную часть провинции Хама, сообщило сирийское информационное агентство САНА.

    Сирийские вооруженные силы готовят контратаку, сообщило агентство САНА, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в сирийском городе Алеппо, удерживаемом боевиками, частично перестала работать сотовая связь и интернет. Все банки и пункты обмена валюты закрылись, трафик автомобилей сократился.

    Источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с помощью украинских советников и благодаря технической поддержке США.

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    3 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    В Алеппо отключили связь и закрыли банки

    Sham FM: В Алеппо частично отключили связь, закрыли банки и обменные пункты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Алеппо частично перестала работать сотовая связь и интернет, в результате чего все банки и пункты обмена валюты закрылись, а движение на улицах города стало слабым.

    Радиостанция Sham FM сообщает, что в Алеппо возникли перебои в работе сотовой связи и интернета. Это привело к тому, что все финансовые учреждения, включая банки и компании по переводу денежных средств, а также обменные пункты, временно закрыты, передает ТАСС.

    Ситуация в городе остается напряженной. Движение на улицах Алеппо заметно сократилось, так как большинство жителей предпочитают оставаться дома и выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и поддержки США. Газета также сообщала о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе. Иракские шиитские группировки вошли в Сирию для поддержки армии.

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    3 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова заявила о проработке встречи астанинского формата

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос о проведении встречи стран астанинского формата обсуждается, заявил спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, вопрос о проведении встречи стран астанинского формата по Сирии в данный момент прорабатывается, передает ТАСС.

    «Вопрос о встрече прорабатывается», – подчеркнула Захарова.

    Астанинский формат переговоров по урегулированию сирийского кризиса включает Россию, Иран и Турцию как страны-гаранты, а также представителей правительства и оппозиции Сирии. В переговорах принимают участие ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    Ранее стало известно, что на полях Дохийского форума 7-8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии.

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    3 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Сирийские ВВС уничтожили пункт управления боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), сообщил источник в силовых структурах страны.

    Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщил собеседник РИА «Новости».

    До этого сирийские ВВС и российские ВКС уничтожили совместными авиаударами десятки террористов на юге Идлиба и севере Хамы. Кроме того, сирийские ВВС уничтожили штаб боевиков в Идлибе.

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    3 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Песков заявил, что помощь США Украине не повлияет на фронтовую динамику

    Tекст: Александра Юдина

    Помощь США не изменит ход событий на фронтах на Украине, которые складываются в пользу России, несмотря на усилия США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, действия США направлены на продление военного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Песков считает, что выделенные США 725 млн долларов на помощь Украине только подливают масло в огонь.

    Однако, по его словам, такие меры не повлияют на фронтовую динамику, которая складывается в пользу России.

    «Эти и все другие партии помощи не могут изменить ход событий», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, подчеркнув, что российская специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения всех поставленных задач. Он отметил, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабеет, но это не изменит позицию Москвы.

    Ранее в Кремле вступление Украины в НАТО назвали неприемлемым шагом для России.

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    4 декабря 2024, 00:53 • Новости дня
    Минобороны Сирии сообщило о зачистке ряда поселений в провинции Хама

    Сирия опровергла заявления о проникновении террористов в город Хаму и сообщила о зачистке ряда поселений в провинции

    Tекст: Антон Антонов

    Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хаму, в провинции проводится зачистка поселений, сообщило министерство обороны страны.

    «Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы», – сообщило министерство.

    Сирийские войска «находятся по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями», передает РИА «Новости».

    В коммюнике также отмечается, что вооруженные силы восстанавливают контроль над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что в течение дня в ходе операций в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб уничтожены до 100 боевиков, их военная техника, в том числе 12 танков, и склад боеприпасов

    Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, включая пункты управления и укрытия. Операция по отражению агрессии экстремистов продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, которые возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»).

    Командование сообщило, что боевики нападали большими силами и с разных направлений, в результате чего был потерян контроль над частью города, откуда правительственные войска восемь лет назад при поддержке России и Ирана вытеснили боевиков.

    Сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики начала перебрасывать подкрепления в северную часть провинции Хама и готовит контратаку в провинции.

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    3 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению Газой

    ХАМАС и ФАТХ создали комитет для управления сектором Газа после конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение ХАМАС и партия ФАТХ заключили соглашение о создании комитета для управления Газой после завершения конфликта, который займется гуманитарной помощью, образованием и восстановлением региона.

    Радикальное палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая ключевую роль на Западном берегу реки Иордан, достигли соглашения о создании комитета, который будет осуществлять управление сектором Газа после окончания конфликта.

    Как сообщает AFP, информация получена от неназванных участников переговоров.

    Стороны одобрили проект соглашения в Каире, и он включает создание комитета, который будет состоять из 10–15 человек. Этот орган возьмет на себя ответственность за координацию гуманитарной помощи, развитие образования, здравоохранение, экономические вопросы и восстановление сектора Газа после завершения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские фракции ХАМАС и ФАТХ договорились о проведении встречи в Москве после переговоров в Пекине. Ранее сообщалось, что палестинские фракции достигли в Москве соглашения о мерах, направленных на снятие блокады с сектора Газа.

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