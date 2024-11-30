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    30 ноября 2024, 19:10 • В мире

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии

    Захват Алеппо грозит открытием «второго фронта» в Сирии
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо, который подвергся атаке террористов. Военные готовятся к контрудару. Отражать нападение помогает российская авиация. Эксперты отмечают, что говорить о полном падении Алеппо пока преждевременно, боевики сами не ожидали такого успеха и оказались не готовы взять город под свой контроль.

    В субботу командование сирийской армии подтвердило информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо во главе с исламистской организацией «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра*»). Боевики нападали большими силами и с разных направлений. В результате потерян контроль над той частью, откуда правительственные войска восемь лет назад вытеснили повстанцев при поддержке России и Ирана.

    По данным канала Al Mayadeen, в ночь на субботу террористы заняли более чем 40% западных районов Алеппо. С субботу появились сообщения об их нахождении в центре города. Кроме того, повстанцами захвачен город Мараат-эн-Нуман в провинции Идлиб, которая тоже находится под их контролем. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии, боевики пока не могут закрепиться в городе из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.

    При отражении атак в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска готовятся к контрнаступлению. Им удалось провести передислокацию и сохранить жизни многих мирных жителей и солдат. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с сирийским коллегой обвинил США и Израиль в причастности к нападению боевиков.

    Ранее на этой неделе группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. В течение четырех лет этот район оставался относительно спокойным благодаря договоренностям между Россией и Турцией – линия фронта была в значительной степени заморожена с 2020 года. Боевые действия возобновились недалеко от турецкой границы. Наступление боевиков произошло с удерживаемых ими районов северо-западной Сирии. Обострение совпало с событиями в Ливане, где в среду вступило в силу перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой «Хезболла».

    Отражать нападение террористов помогает российская авиация, которая уже уничтожила сотни боевиков. Об этом сообщал на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк. Удары наносятся также по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям боевиков в пригороде Алеппо. По данным западных СМИ, Россия обещала оказать Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в ближайшие 72 часа.

    Кремль назвал атаку на Алеппо посягательством на суверенитет Сирии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва выступает за то, «чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок».

    В экспертной среде подчеркивают, что события в Алеппо не стали неожиданными: в последние годы национальная армия не проводила должных реформ, в то время как боевики организовывали регулярные военные учения и получали поддержку в том числе со стороны Украины.

    «Сирийское правительство демонстрирует полную неспособность проводить реформы и находить необходимые решения. Это касается всех сфер, в том числе армии. С 2020 года не было сделано ничего, чтобы вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) улучшили свое положение, они находятся в ситуации полураспада», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    Обострение последних дней связано также с массированными ударами Израиля по целям в Ливане и Сирии – мишенями израильтян становились самые боеспособные проиранские силы, которым приходилось передислоцироваться, в том числе из Алеппо. «Это еще сильнее ослабило сирийскую группировку сил в Алеппо. Она в основном состоит из проиранских формирований. Остававшиеся в городе части были фактически недееспособными, они сбежали со своих позиций при первом же нажиме», – добавил эксперт.

    Семенов считает, что говорить о полном падении Алеппо пока не приходится. До начала войны в 2010 году этот город был самым большим в стране. «Если правительству страны удастся перебросить в Алеппо часть боеспособных сил, то некоторые районы останутся под их контролем, но основная часть города уже перешла противникам президента страны Башара Асада.

    Вопрос лишь в том, насколько они сами ожидали такого прорыва и смогут ли установить контроль над Алеппо, для них самих эта ситуация во многом неожиданная и управлять таким большим городом не так-то просто»,

    – пояснил собеседник. 

    Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам, которые участвуют в захвате Алеппо, создали в Идлибе регулярную армию. Она ведет войну современными методами, активно применяя дроны и тактику наступления малыми мобильными группами. «Всего создано около 30 бригад боеспособных сил с единой командной структурой. Они не только проводили военные учения, но и создали военную академию», – подчеркнул эксперт, добавив, что также изменился процесс пополнения боевых рядов, теперь двери открыты перед всеми желающими воевать, а не только идейными салафитами. 

    «Согласно картинке, которую мы сейчас видим из Алеппо, террористы одеты чуть ли не в украинскую военную форму. Действия боевиков носят очень организованный характер, это говорит о том, что с ними работали украинские военные инструкторы»,

    – отмечает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.

    Спикер напомнил, что летом этого года газета The Washington Post, а также другие американские и турецкие СМИ сообщали о переговорах в Идлибе украинской разведки и представителей «Хайят Тахрир аш-Шам». Целью переговоров были поставки украинцами беспилотников и обучение боевиков.

    О влиянии украинских поставок вооружений на ситуацию в Алеппо также рассказал иранский эксперт Рухолла Модаббе. По его словам, «инструкторы ВСУ обучали террористов применять современные беспилотники и запрещенные виды оружия», что свидетельствует о координации действий Украины с НАТО и США. Аналитик отметил, что поддержка Украиной террористов, активно выступающих против Ирана, доказывает, что эти группировки действуют против иранских интересов совместно с НАТО и Израилем.

    По мнению Тарасова, одним из главных факторов обострения обстановки в Сирии стало ослабление «Хезболлы» после войны с Израилем. Это создало вакуум, который решили заполнить джихадисты. «Тем более российский контингент в Сирии носит ограниченный характер – нет отдельных боевых частей, а есть только авиация. К тому

    джихадисты уверены, что Россия увлечена событиями на Украине, поэтому перспектива создания так называемого второго фронта в Сирии имеет право на жизнь»,

    – полагает Тарасов.

    По его словам, наступление на Алеппо было запланированной широкомасштабной операцией. «Это не стихийное явление. В последнее время Асад пошел на разные уступки Турции, чей президент Тайип Эрдоган под разными предлогами уклонился от личной встречи. Также свой интерес есть у Израиля, который хотел бы превратить Сирию во второй Ливан – провести военизацию конфликта с целью добиться фрагментации страны», – рассуждает эксперт.

    Тарасов отметил, что Россия уже бомбит джихадистские группировки, но «я не исключаю вовлечения Ирана, который имеет сильные позиции в Сирии». «А это уже будут признаки более широкой эскалации, в том числе геополитического характера», – считает спикер.

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