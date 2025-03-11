Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.0 комментариев
У берегов Британии загорелся танкер с топливом для ВМС США
Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Великобритании, что привело к угрозе экологической катастрофы. Пожарные команды, в том числе вертолеты и суда, сражаются с огнем (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)
Танкер Stena Immaculate, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном Solong у берегов Британии. Столкновение вызвало пожар и взрывы на обоих судах, после чего экипажи были вынуждены покинуть корабли (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)
Врезавшееся в танкер грузовое судно Solong, принадлежащее немецкой компании Ernst Russ, перевозило контейнеры с токсичным веществом – цианидом натрия, используемым в золотодобывающей промышленности, а также неизвестное количество алкоголя. Пожарные команды, в том числе вертолеты и суда, сражаются с огнем и контролируют ситуацию (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)
Эксперты предупреждают о возможности экологического ущерба для морской среды, особенно учитывая наличие колоний морских птиц на побережье Восточного Йоркшира. Однако специалисты отмечают, что риск загрязнения меньше, чем в случае с нефтью, так как авиакеросин быстрее разлагается (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)
Эксперты предупреждают о возможности экологического ущерба для морской среды, особенно учитывая наличие колоний морских птиц на побережье Восточного Йоркшира. Однако специалисты отмечают, что риск загрязнения меньше, чем в случае с нефтью, так как авиакеросин быстрее разлагается (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)