Эксперты предупреждают о возможности экологического ущерба для морской среды, особенно учитывая наличие колоний морских птиц на побережье Восточного Йоркшира. Однако специалисты отмечают, что риск загрязнения меньше, чем в случае с нефтью, так как авиакеросин быстрее разлагается (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)

Эксперты предупреждают о возможности экологического ущерба для морской среды, особенно учитывая наличие колоний морских птиц на побережье Восточного Йоркшира. Однако специалисты отмечают, что риск загрязнения меньше, чем в случае с нефтью, так как авиакеросин быстрее разлагается (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)

Врезавшееся в танкер грузовое судно Solong, принадлежащее немецкой компании Ernst Russ, перевозило контейнеры с токсичным веществом – цианидом натрия, используемым в золотодобывающей промышленности, а также неизвестное количество алкоголя. Пожарные команды, в том числе вертолеты и суда, сражаются с огнем и контролируют ситуацию (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)

Танкер Stena Immaculate, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном Solong у берегов Британии. Столкновение вызвало пожар и взрывы на обоих судах, после чего экипажи были вынуждены покинуть корабли (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)

Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Великобритании, что привело к угрозе экологической катастрофы. Пожарные команды, в том числе вертолеты и суда, сражаются с огнем (фото: Denys Mezentsev/AP/ТАСС)

В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.

Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

США нужна российская нефть для торговых войн США думают смягчить санкции против России, в том числе по потолку цен на российскую нефть. И одновременно готовят более жесткий удар по экономике России. Учитывая столь противоречивые сигналы, эксперты не исключают самых экстремальных сценариев, в том числе возобновления Соединенными Штатами закупки российской нефти в больших объемах. Подробности Перейти в раздел

Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности Перейти в раздел

ВС России затягивают «горловину мешка» у Суджи ВС России наращивают наступление в Курской области. По последним данным, за 8 и 9 марта военным удалось освободить семь населенных пунктов, а с августа прошлого года – более 30. По мнению экспертов, несмотря на очевидный провал авантюры ВСУ, противник будет цепляться за курские земли до последнего. Как будет развиваться обстановка и в чем тактическая важность изменений на данном участке фронта? Подробности Перейти в раздел

Зачем Германии понадобился второй «ядерный зонтик» Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросит расширить на Германию «ядерный зонтик» Франции и Британии на фоне давления США на Европу. При этом в Берлине хотят сохранить и американский щит. В каких форматах может быть воплощена немецкая инициатива, от каких факторов это будет зависеть? Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Американцы дожимают Зеленского Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

Резня алавитов в Латакии Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

Трамп против Маска. Началось? Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит? Перейти в раздел