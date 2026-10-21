Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

Можно по-разному относиться к французскому политику Марин Ле Пен, на своем пути она совершала много разворотов и ошибок. Хотя с браслетом на ноге, который тебе вешает французская демократия, как раз в тот момент, когда ты выигрываешь выборы, некоторые убеждения только цементируются.

Но на днях она, кажется, высказала мнение всех относительно здравых европейских политиков, которым их страны небезразличны (как нынешним), относительно узурпации фрау фон дер Ляйен власти в Евросоюзе.

Ее основной тезис: «Европейскую комиссию следует свести к роли «секретариата» (обслуги), который подчиняется странам-членам, а не диктует им свои условия». По мнению мадам Ле Пен, Брюссель должен вернуть национальным правительствам контроль над внешней политикой, безопасностью и здравоохранением.

В последнее время именно фон дер Ляйен со своим аппаратом пытается отменить принцип единогласия – когда основные решения по основным вопросам должны быть приняты единогласно всеми странами-членами ЕС. Потому что время от времени то Венгрия скажет нет и заблокирует решения, например по новым санкциям, то Словакия по энергетике и так далее. Решив, что она теперь императрица Евросоюза, мадам ФдЛ ведет всё к тому, что голоса против просто не будут учитываться. А страны со своим национальным мнением должны быть наказаны.

Ведь и сейчас те страны, которые отказываются от обязательного приема «беженцев», лишаются финансирования, в том числе и уже выделенного – например, выплата долгов за ковид была остановлена той же Венгрии. Если страна не вводит уроки ЛГБТ* в школах – она наказывается деньгами. И так далее. Именно это сейчас называется демократией.

Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

Для того, чтобы население, оно же типа «избиратели», не смело выражать свое мнение, именно Еврокомиссия приняла, а Европарламент утвердил закон о противодействии дезинформации. Это такая совершенно открытая цензура соцсетей, где дезинформацией объявляется все, что направлено против решений ФдЛ в рамках ЕС. Именно шальная императрица ввела практику внесудебной расправы с несогласными гражданами ЕС. Пример швейцарского полковника Жака Бода или француза Ксавье Моро вам в ленту. Заморозка счетов, изоляция, запрет на выезд. И санкции даже невозможно оспорить в суде. Ну если ты, конечно, не олигарх. И это будущее Евросоюза по версии Еврокомиссии.

Против создания супергосударства и выступила Ле Пен: «Еврокомиссия хочет превратиться в государство, но мы этого не хотим и будем этому противостоять». Она совершенно точна в определении – государством хочет стать не ЕС, а именно Еврокомиссия.

Погодите. А ведь фон дер Ляйен никто не выбирал. Она появилась в результате сговора Меркель и Макрона, а доблестный Европарламент ее просто утвердил. И понеслось.

В руках мадам оказалось такое количество денег, что она даже не собирается отчитываться, как она их тратит. Я нарочно говорю «она», а не «Еврокомиссия» – например, потому что никакой отчетности по скандальным сделкам с производителем вакцин от ковида на десятки миллиардов евро не существует, а «эсэмэски я случайно стерла». И все решения и переговоры она проводила единолично. В интимных беседах с представителями Биг фармы. И Европарламент промолчал. А кто не молчал – тот внезапно умер, например депутат от Франции Мишель Ривази. Это не просто демократия. Это образцовая демократия, существование которой, как мы знаем, защищает святая Украина от тоталитарных орков с Урала.

Ле Пен как никто понимает, что руководство ЕК полностью извратило само понятие Евросоюза и его принципа экономического союза, в котором должны были расцвести экономики стран-членов. Португалия должна была спокойно ловить бакаляу и растить бананы с портвейном, Нидерланды – пасти коров, Германия – делать химию BASF и по традиции газ от вшей, Польша – копать уголь и греться у печи. И Еврокомиссия сделала все, чтобы этого больше не было. Все 27 стран должны сократить дотации на сельское хозяйство и все деньги пустить на IT и оборонный сектор.

То есть буквально «пушки вместо масла». Реальный автор этого выражения – Герман Геринг, 1935 год, г. Гамбург. «От масла только толстеют». А португальские бананы – неправильной кривизны. Я не шучу. «При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда – без пушек» оформил мысль Й. Геббельс, который заценил бы европейский закон о борьбе с дезинформацией.

Но Евросоюз не может быть оборонным союзом. Это полностью противоречит самой концепции базовых документов ЕС. Для войны есть НАТО. А по факту узурпаторша и стоящие за ней люди (группа финансовых конгломератов поверх границ) строит параллельную военную структуру, переводя 27 стран на военные рельсы.

И тут мы получаем новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы. На этот раз мадам Ляйен требует уже 2 трлн евро при текущем бюджете 1,2 трлн.

При этом бюджет на масло и бананы с коровами будет сокращен до 300 млрд против 386 млрд евро ранее. Из-за «режима экономии» так называемые общие расходы сокращаются на 160 млрд. Более того, на словах Еврокомиссия согласна даже сократить расходы на космос и… оборону – вычесть из 150 млрд аж 17. Как интересно – они готовы прямо сократить и сократить еще, но откуда тогда увеличение общего бюджета до 2 трлн?

И тут мы видим единственный пункт, по которому ЕК стоит до последнего: ни в коем случае не сокращается пункт «Помощь Украине» – 100 млрд. Пока 100 млрд. А если не сокращается, то есть шанс, что по факту и увеличится. Как 70 млрд на борьбу с ковидом. Никто не утверждал эту сумму на вакцины. Все по факту. Потому что так надо. Заткнитесь.

Интересно, сколько разбросанных статей профинансируется для обеспечения дальнейшего замещения европейского населения Африкой и Ближним Востоком? А ведь это не одна статья, а несколько. Так что понемногу так 2 трлн и наберется.

И это даст в руки мадам ФдЛ новые финансовые возможности по уничтожению Евросоюза как институции и идеи, для превращения его в империю, где нет национальных государств, нет национальных решений и прав. Единственное право – стоять с протянутой рукой в приемной у бывшего министра обороны ФРГ госпожи Урсулы за подачками. Которые, впрочем, в бюджете прописаны как законное финансирование.

Тем не менее в своих речах главный оппозиционер Франции Ле Пен не заикается о выходе Франции из ЕС. В отличие от политиков – глав оппозиционной партии АдГ в Германии, которые не чураются этой темы. Но без Франции и Германии Евросоюза просто не будет, а будет довольно бедный колхоз с вечным неурожаем. Поэтому предложений про Фрекзиту со стороны Ле Пен не будет. Она уже поняла, что браслетик могут накинуть в следующий раз не на ногу, а прямиком на горло.

* Организации, запрещенные на территории РФ