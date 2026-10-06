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    Левый фронт зашёл Европе с тыла

    @ dpa/Reuters

    6 октября 2026, 12:06 Мнение

    Левый фронт зашёл Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Результаты выборов в городе Берлине – новость вчерашняя. Кого волнуют выборы в Берлине и то, что там победила партия «Левые»?

    А потом пришли новости более свежие. И еще свежей. И стало понятно, что все – от политиков и политологов до журналистов – смотрели не в ту сторону. Потому что происходящее в Берлине после выборов – это картина будущего Европы, а не отдельной столицы отдельного государства.

    Паника началась еще до голосования: берлинские еврейские активисты предупредили, что если к власти в Берлине придут Левые, то евреям придется покинуть этот город. Как так – ведь только что главным злом были ужасные «ультраправые АДГ»? А вот так. Следим за дальнейшими новостями.

    Во время празднования электоральной победы журналисты вдруг обнаружили, что поздравлять левых приехали руководители арабских преступных кланов (то, что мы и итальянцы называем мафией). Прибыл лично капо дей тутти капи Исса Раммо – и всплыла переписка кандидата «левых» с боевиками «кланов». Прекрасно. И повис вопрос – каким образом лидеры этнических группировок немножко помогли с голосованием в этнических диаспорах.

    Сразу после празднования одна из лидеров победителей товарищ Марта Клеедёрфер, которая очень скоро будет представлена в Палате депутатов, изложила программу на завтра: «Никакой прибыли от аренды» (направленный против всех арендодателей) или «Дома – тем, кто в них живёт» (направленный против собственников жилья). И главное – программу экспроприации крупных жилищных компаний типа Vonovia (240 тыс. квартир). Плюс отъем частной собственности руководителей этих концернов.

    Зачем? Ответ – «проклятые инвесторы должны, наконец, покинуть этот город». И это уже сегодняшняя новость.

    Зачем? Отдать жилье электорату – новоприбывшим горожанам, вполне определенного происхождения и совсем не традиционного для Европы вероисповедания.

    И тогда мы понимаем, почему 93-летняя жертва Холокоста Шарлотта Кноблох, голос берлинской еврейской общины, теперь во всех ТВ-шоу говорит, что Берлин стал антисемитским городом и из него пора бежать. Потому что «Левые» опираются совсем на другие диаспоры.

    Погодите. Нам рассказывали, что угроза демократии, евреям, геям и т.д. – это приход к власти правых АдГ. Для этого их била по лицу антифа, пытаются запретить в Бундестаге, поливают помоями в СМИ и организуют политическую блокаду во всех органах власти. А оказалось все наоборот – и главная угроза демократии исходит вовсе от левых партий, против которых никто не борется, и вообще они, типа, классово близкие.

    И тут на протестах молодежи против призыва в армию в Берлине левая молодежь, близкая партии Linke – Left Youth Solid Berlin заявляет, что на нее напал «преступный клан, вооружённый пистолетами, утяжелёнными перчатками, дубинками и перцовым баллончиком, преследовал демонстрантов». Имея в виду берлинскую полицию, конечно. А если учесть борьбу взрослой партии за разоружение полиции и лишение ее финансирования в духе BLM в США, то картина еще прекрасней.

    Так вот – потратив миллиарды на борьбу с «правой угрозой», которая: а) против исламизации, б) не нападает на Израиль, в) против экспроприации частной собственности, – не только немецкая, но и европейская политика оказалась полностью безоружной перед волной левого экстремизма. Послушайте французского левака Меланшона и поймёте, что рядом с ним Ле-Пен просто патриотка и кладезь мудрости. Так вот – правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей». И никто не знает, как это признать и что с этим делать.

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