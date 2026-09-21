Tекст: Дмитрий Бавырин

Немцам явно понравилось потрясать основы своей политической системы. От них такого обычно не ждут: электоральные процессы в ФРГ скучные и предсказуемые, будто в компенсацию за лихолетье первой половины XX века. Поэтому приход к власти антисистемной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всего в одной земле – Саксонии-Анхальт – по местным меркам стал революцией, о которой потом долго говорили.

Итоги выборов в Мекленбурге – Передней Померании и в столичном Берлине тоже вполне революционны, но АдГ больше не герои дня. Хотя кампанию она выиграла с весомым результатом в 38,2%, вдвое прибавив за четыре года, партия останется в оппозиции. Зато антигерой тот же – канцлер Фридрих Мерц – с очередной лажей исторического масштаба. Сам он предпочитает определение «катастрофа», но говоря так о результатах голосования, Мерц еще не знал всей глубины падения.

Под его руководством партия власти (а в прошлом, как ее называли, «народная партия») Христианско-демократический союз (ХДС) не только набрала голосов меньше, чем когда-либо на региональных выборах. Впервые она вообще не дотянула до избирательного барьера в 5% и не прошла в ландтаг (региональный парламент, формирующий местное правительство).

Французы по старой памяти называют такие локальные разгромы Березиной. Для немецкой истории подходящий аналог - Сталинград.

Для самого непопулярного канцлера со времен Гитлера (Мерца то есть) это означает начало ожесточенной обороны своего кресла и схватки за политическое выживание. Значительная часть его партии и прежде хотела списать такого лидера в утиль, а теперь еще сильнее захочет, имея серьезные доводы: немцы буквально отторгают руководство страны. Правда, не Мекленбурга-Передней Померании, там как раз мало что поменяется.

Сейчас этим регионом руководит популярный представитель непопулярной партии - социал-демократка Мануэла Швезиг. И продолжит руководить: хотя ее СДПГ получила на три процентных пункта меньше голосов, чем АдГ, она без особых проблем составит коалицию с другими партиями левого спектра - Левыми и Зелеными. Это будет уже третий ее срок на посту, несмотря на обвальное падение позиций социал-демократов в целом по стране. По нынешним временам - восхитительная непоколебимость.

Впрочем, данная земля в Германии давно ассоциирована с консерватизмом.

«Когда наступит конец света, я перееду в Мекленбург, потому, что там все происходит на 50 лет позже»,

- якобы говаривал железный канцлер Отто фон Бисмарку про родину своей бабушки.

Швезиг по-своему тоже «железная леди», и мир о ней еще услышит. В прошлом партия делегировала ей вести переговоры (и довольно успешные) с такими гранд-дамами как Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен. В будущем она наверняка стает претендовать на пост председателя СДПГ, но пока что предпочитает работать «на земле».

Недоброжелатели называли ее «агентом Путина» за доброжелательное отношение к России и защиту проекта «Северный поток - 2». После 2022 года она за все это покаялась, но, если исходить из того, что бывших агентов не бывает, самая стабильная власть в Германии у «агента Путина». Тем, кто поносил Швезиг за пророссийскую позицию, теперь придется с этим как-то жить.

Что же касается «Альтернативы для Германии», несмотря на то, что Мекленбург находится на территории бывшей ГДР, где у партии особенно сильные позиции, она не смогла повторить успеха в Саксонии-Анхальт. Прогнозы, что события начала сентября «окрылят» правую оппозицию, не сбылись. Но как очередной камень для шеи Мерца сработали выборы и в Передней Померании, и в Берлине, который, кстати, пусть и частично, в ГДР тоже входил.

Пока власть в германской столице принадлежит ХДС. В социологических прогнозах партия Мерца конкурировала за первое место с партией Левые, а «Альтернатива» должна была финишировать третьей. Так оно и произошло, а вот истинной конкуренции не сложилось - Левые ушли далеко вперед, набрав 25,6% против 18,9% у ХДС и 16,1% у АдГ (по предварительным данным).

Скорее всего, руководить городом предстоит такой же красно-розово-зеленой коалиции, как в Мекленбурге. Однако лидерство будет принадлежать силе, которая структурно является преемником правящей партии ГДР, а мэром Берлина станет Элиф Эральп, по происхождению - турчанка.

Это показывает, что партия уже не та, что во времена товарища Эриха Хонеккера. И, строго говоря, СЕПГ лишь одна из материнских структур Левых, где теперь делают сильный акцент на правах меньшинств и провели в парламент Берлина трансгендеров. Но в глазах традиционной политической элиты Германии - это почти коммунисты, которые на Москву смотрят.

Уходя на пенсию, бывший канцлер и лидер ХДС Ангела Меркель завещала своей партии ни в коем случае не сотрудничать как с АдГ, так и с Левыми. Их экономическую программу до сих пор считают антирыночной, внешнеполитическую - пророссийской. Сильное русофобское крыло там на самом деле есть, но оно и в АдГ есть, просто его сейчас не видно, так как не в моде. Борьбу с Россией как курс олицетворяет Мерц, а его результаты - на табло.

То, что эти региональные выборы станут для него как канцлера последними, вероятно, но все же не гарантировано. Мерц может перенять тактику Зеленского: вцепиться во власть зубами, а окружающую реальность игнорировать. В его случае это имеет срок - до следующих федеральных выборов, но они только в 2029-м, а пока он в праве оставаться на капитанском мостике.

Последствия дальнейшей жизни с таким лидером будут для ХДС истинно катастрофичны, но катастрофичны все-таки для партии, а не для страны в целом, как в случае Зеленского. А лично Мерца наверняка мотивирует то, что новое списывание в утиль для него уж точно последнее. Прежде он со своими амбициями Бисмарка и грацией клоуна Нука уже уходил из политики, точнее, его выжила Меркель - вековечный внутрипартийный враг, которому он всегда проигрывал.

Не допускать Мерца до капитанского мостика - тоже часть заветов канцлерин. Он смог победить на внутрипартийных выборах только после двух поражений от благословленных Меркель кандидатов. Не прислушавшись к ее чутью (которое когда-то почти не давало осечек) в третий раз, партия власти получила ошеломляюще унизительный пинок в Мекленбурге и необходимость передать ключи от Берлина антагонистам.

Если Меркель умеет злорадно хохотать, сейчас для этого самое подходящее время.