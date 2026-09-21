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Жилищный кризис назван ключевой темой для следующих выборов президента США
Губернатор Кентукки Бешир связал выдвижение в президенты США с реформой жилья
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил в интервью, что в случае участия в выборах президента США в 2028 году намерен построить кампанию вокруг проблемы доступности жилья и инициатив по массовому жилищному строительству.
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что в случае баллотирования в президенты США в 2028 году собирается сделать кризис доступности жилья ключевой темой своей кампании, передало издание Axios. Политик, начавший национальное турне в поддержку своей книги, таким образом подал новый сигнал о приближении к решению выдвинуться в Белый дом.
По словам Бешира, следующая президентская администрация должна запустить масштабную жилищную программу с жесткими сроками использования федеральных средств, чтобы деньги быстро доходили до строительства. Он заявил, что страна нуждается в крупном и смелом вложении, которое позволит возвести миллионы единиц жилья по всей территории США, и предостерег от «мягких» и растянутых во времени инвестиций.
Губернатор поддержал подход, предполагающий снижение регулирующих барьеров и увязку выдачи федеральных средств со сроками их освоения, что, по его мнению, поможет преодолеть избыточные нормы и сопротивление местных жителей новым проектам. Он не назвал точную стоимость инициативы, однако допустил, что вложения на уровне 150 млрд долларов при привлечении внешнего финансирования могут привести к строительству жилья на сумму до 1 трлн долларов. При этом Бешир отверг слухи, что объявит о выдвижении уже в декабре, отметив, что окончательного решения еще не принял, но подчеркнул, что не хочет «оставлять сломанную страну» своим детям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Кентукки Энди Бешир потребовал от сенатора США Митча Макконнелла подтвердить дееспособность после сообщений о его недомогании на публичном мероприятии.