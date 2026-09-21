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Американские рыбаки выловили у берегов Флориды клон иранского дрона Shahed-136
У побережья Флориды американские рыбаки выловили беспилотник, похожий на клон иранского дрона Shahed-136, который используется вооруженными силами США.
Рыболовецкое судно выловило беспилотник в форме дельтовидного крыла недалеко от авиабазы Эглин во Флориде, где расположен центр испытаний вооружений ВВС США. Дрон напоминает клон иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136, а именно американскую систему LUCAS, пишет TWZ.
Найденный аппарат, предположительно, является версией-мишенью FLM-136, разработанной компанией SpecktreWorks для имитации дронов-камикадзе в ходе испытаний и тренировок. Беспилотник был извлечен из воды без двигателя, пропеллера и носового обтекателя, что типично при падении в воду.
Представитель авиабазы Эглин подтвердил потерю беспилотника во время недавних испытаний, однако отказался уточнить, идет ли речь о найденном рыбаками аппарате. Пентагон также не предоставил дополнительных комментариев.
Ранее подобные случаи во Флориде уже происходили: в 2021 году на пляже была найдена высокоскоростная воздушная мишень ВВС США BQM-167A.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной американскую беспилотную систему LUCAS назвали Toyota Corolla среди дронов. В марте беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в конфликте против Ирана. В конце прошлого года США успешно запустили беспилотную систему LUCAS с корабля в Персидском заливе.