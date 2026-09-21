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Автора книги о женской карьере Ясакову осудили за мошенничество
В Москве суд приговорил бывшую главу ассоциации «Оборонстрой» и автора книги «Женщина и ее карьера» Ирину Ясакову к пяти годам колонии за мошенничество на 55 млн рублей при продаже недвижимости.
Мещанский суд Москвы вынес приговор Ясаковой по делу о хищении 55 млн рублей, передает РИА «Новости».
Женщина обвинялась в мошенничестве при продаже здания в Романовом переулке столицы. Она находилась под арестом с ноября 2025 года и свою вину не признала.
«Признать Ясакову Ирину Геннадьевну виновной… назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима», – огласила решение судья.
По данным следствия, пять лет назад Ясакова продала недвижимость, скрыв от покупателя судебное решение об изъятии здания по иску управделами президента России.
Получив задаток в 500 тыс. рублей и оставшиеся 54,5 млн рублей, она распорядилась деньгами по своему усмотрению. Ирина Ясакова известна как автор книги «Женщина и ее карьера», а также как бывший депутат вологодского заксобрания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Таганский суд Москвы арестовал Ясакову.
В январе у обвиняемой обнаружили вид на жительство и недвижимость в другой стране.
В июне столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов Марию Соколову к 12 годам колонии.