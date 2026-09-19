Как стать Почётным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

Кто может стать донором крови

Сдавать кровь и её компоненты в России может дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет (или приобретшее полную дееспособность до 18 лет), с массой тела не менее 50 кг, прошедшее медицинское обследование и не имеющее противопоказаний.

Основные требования к донору:

наличие гражданства РФ либо - для иностранных граждан и лиц без гражданства - законное нахождение на территории РФ не менее одного года;

отсутствие медицинских противопоказаний (перечень утверждён приказом Минздрава России от 28.10.2020 № 1166н);

прохождение осмотра врача, проводящего медицинское обследование донора (врача-трансфузиолога), и лабораторных исследований перед каждой донацией.

Интервалы между донациями регламентированы: между сдачами цельной крови должно пройти не менее 60 дней, между сдачами плазмы - не менее 14 дней.

Звание «Почётный донор России»: сколько раз надо сдать кровь

Звание «Почётный донор России» присваивается на основании статьи 23 Федерального закона № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», а сама процедура награждения определена постановлением Правительства РФ от 26.11.2012 № 1228. Учёт донаций ведётся по данным медицинских организаций и единой базы данных донорства крови и её компонентов.

Чтобы понять, сколько раз надо сдать кровь для получения статуса, необходимо учитывать вид донации:

40 и более раз сдать кровь и (или) её компоненты, за исключением плазмы;

25 и более раз сдать кровь (или кровь и компоненты), а затем довести общее число донаций крови и плазмы до 40;

60 и более раз сдать плазму;

если сдано менее 25 донаций крови - суммарно требуется не менее 60 донаций крови и плазмы.

Важно: учитываются только безвозмездные донации - донации за плату при награждении не засчитываются (ч. 4 ст. 23 ФЗ № 125-ФЗ).

Награждение осуществляет Минздрав России, а документы формирует и подаёт исполнительный орган субъекта РФ в сфере охраны здоровья по представлению медицинской организации. Донору вручаются нагрудный знак и удостоверение к нему.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения ежегодной денежной выплаты и подтверждения права на звание необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Сделать это можно через МФЦ, региональный орган социальной защиты или здравоохранения либо портал «Госуслуги» (в тех субъектах, где услуга доступна в электронном виде).

Потребуются:

паспорт гражданина РФ;

справки о количестве донаций (форма № 448-05/у) из учреждений службы крови;

заявление установленного образца.

Сроки установлены постановлением Правительства РФ № 1228: медицинская организация направляет именной список в региональный орган не позднее 30 календарных дней со дня донации, Минздрав России издаёт приказ о награждении в течение 45 календарных дней, ещё 15 календарных дней отводится на передачу знака в регион и 30 календарных дней - на его вручение донору.

Ежегодная выплата Почётным донорам России

Обладателям звания «Почётный донор России» полагается ежегодная денежная выплата. Она индексируется один раз в год с 1 января исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете.

Размер выплаты:

в 2023 году - 16 578,10 руб.;

в 2024 году - 17 324,11 руб., а после увеличения субвенций регионам - 17 423,58 руб.;

в 2025 году - 18 747,77 руб. (индексация на 7,6 %);

в 2026 году сумма уже проиндексирована с 1 января на 4 % и составляет 19 497,68 руб..

Выплата перечисляется единовременно, как правило, в первом квартале года, но не позднее 1 апреля, и не облагается НДФЛ. Большинству получателей обращаться никуда не нужно - выплата назначается автоматически; заявление подают только те, кто получил знак недавно и обращается за выплатой впервые.

Льготы для Почётных доноров России

Помимо денежной выплаты, звание даёт право на федеральные социальные гарантии, закреплённые статьёй 23 ФЗ № 125-ФЗ.

Почётные доноры имеют право на:

внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках программы государственных гарантий;

ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года;

первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок на санаторно-курортное лечение.

Звание «Почётный донор Москвы»: условия и льготы

Отдельный региональный статус предусмотрен в столице: он установлен постановлением Правительства Москвы от 30.12.2008 № 1282-ПП. Звание «Почётный донор Москвы» присваивается гражданам РФ, имеющим место жительства в городе и регулярно сдающим кровь и её компоненты в московских медицинских организациях.

Условия присвоения:

не менее 20 донаций крови и (или) её компонентов, кроме плазмы (до 40);

либо не менее 30 донаций плазмы (до 60), а также промежуточные сочетания крови и плазмы;

донации должны быть совершены безвозмездно в медицинских и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы.

Обладателям регионального звания предоставляются натуральные меры поддержки: бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), скидка 50 % на оплату коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, скидка 50 % на обеспечение лекарственными препаратами, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по медицинским показаниям. Льготы действуют при условии дальнейших ежегодных донаций - не менее 3 раз кровь или не менее 7 раз плазму. Региональные и федеральные меры поддержки могут суммироваться.

Дополнительные гарантии в день донации

Независимо от наличия звания, каждому донору в день сдачи крови предоставляются гарантии, установленные статьёй 186 Трудового кодекса РФ.

Работнику полагается:

освобождение от работы в день медицинского обследования и в день донации с сохранением среднего заработка;

дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка, который можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску;

бесплатное питание в день сдачи крови либо - при безвозмездной донации и по письменному заявлению донора - денежная компенсация его стоимости.

Как отслеживать количество донаций

Рекомендуется сохранять справки о каждой донации и сверять данные в личном кабинете на портале службы крови. Единая база данных донорства крови и её компонентов позволяет проверить общее количество донаций и заранее оценить, когда будет достигнут порог для присвоения звания.

При смене региона проживания донации, совершённые в разных субъектах, суммируются в федеральном учёте, что учитывается при награждении нагрудным знаком «Почётный донор России». При этом донации в учреждениях федерального подчинения засчитываются только для федерального знака и не учитываются при присвоении звания «Почётный донор Москвы».