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В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине
Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.
Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».
«Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.
Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.
Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.
Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.