Sohu: Принудительная мобилизация на Украине обернется масштабными протестами

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что администрация Владимира Зеленского столкнулась с серьезными трудностями из-за растущего сопротивления граждан действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), передает РИА «Новости».

«Это не просто проверка эффективности системы мобилизации Украины, но и серьезный вызов правительству Зеленского. По мере того как все больше украинцев ставят под сомнение политику Киева, будущее страны будет становиться все более туманным», – отмечается в публикации.

Издание подчеркивает, что Украина оказалась в опасном замкнутом круге, где принудительная мобилизация провоцирует уклонение от службы и углубляет социальный раскол. Эта тенденция грозит перерасти из отдельных инцидентов в масштабные протесты.

Киеву предстоит найти способ снизить общественное недовольство во избежание катастрофы, считают авторы статьи.

В последнее время Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава, а жесткие действия военкомов по задержанию призывников вызывают скандалы. В сети регулярно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин, применяя к ним физическое насилие.

В конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жесткого задержания мужчины сотрудниками военкомата.

Политолог Владимир Корнилов назвал основной причиной подобных бунтов желание украинцев выжить.

Месяцем ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил о риске начала силового противостояния в обществе из-за принудительной мобилизации.