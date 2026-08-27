Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
Минобороны сообщило о лжи Киева про наступление в Запорожье
Герасимов сообщил о распространении Киевом лжи о запорожском наступлении
Не имея реальных успехов на фронте, украинское руководство тиражирует ложь о выдуманном наступлении в Запорожской области, пытаясь отчитаться перед западными кураторами, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Южная», передает Минобороны.
Командующий Сергей Медведев доложил ему о текущей обстановке в зоне ответственности.
«В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области», – подчеркнул Герасимов.
Подводя итоги, генерал армии отметил достижения бойцов в освобождении Донецкой народной республики и поставил новые задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал совместное освобождение ДНР главной задачей группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр».
Ранее глава ведомства сообщил о попытках украинского командования скрыть свои провалы фейками.