Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Полиция Словакии предотвратила поджог завода по производству беспилотников
Правоохранители в Словакии пресекли попытку уничтожить производственное предприятие на востоке страны, задержав троих иностранцев, сообщили в полиции республикии.
Двое подозреваемых были взяты под стражу на словацкой территории, а третьего задержали правоохранительные органы в Германии, передает РИА «Новости». Операция проводилась на основании европейского ордера.
«Сотрудники подразделения по борьбе с преступностью… предотвратили готовящийся поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью должен был быть объект, где производят беспилотные системы», – заявили в словацкой полиции.
Обвинения уже предъявлены троим иностранцам. При этом гражданство фигурантов расследования правоохранительные органы пока не раскрывают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Латвии задержали подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.
В начале июня злоумышленники атаковали французский завод по производству дронов Delair.
В конце мая чешский суд арестовал восьмого обвиняемого в уничтожении цеха выпускающей беспилотники компании LPP Holding.