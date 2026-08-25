Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Apple представила новые процессоры M6 и M5 Ultra
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск передовых процессоров M6 и M5 Ultra.
Новые чипы интегрированы в обновленные версии компьютеров Mac mini и Mac Studio, передает РИА «Новости».
«Сегодня Apple впервые представила M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio, обеспечивающие выдающийся скачок в производительности и возможностях ИИ», – отмечается в официальном заявлении компании.
Процессор M6 создан по новейшему двухнанометровому техпроцессу. Разработчики утверждают, что он существенно повысит скорость вычислительных блоков. Чип ориентирован на широкую аудиторию: от обычных пользователей и студентов до энтузиастов в сфере искусственного интеллекта и корпоративного сектора.
Модель M5 Ultra названа самым мощным процессором в истории бренда. Устройство создано специально для профессионалов, нуждающихся в максимальной производительности для сложного 3D-рендеринга, создания визуальных эффектов и проведения научных исследований.
Ранее американская корпорация Apple совместно с Alibaba создала специализированную модель искусственного интеллекта для китайского рынка.
В начале года компания подготовила перезапуск голосового помощника Siri в виде полноценного чат-бота Campos.
Осенью позапрошлого года производитель представил смартфоны iPhone 16 с более мощным процессором A18.