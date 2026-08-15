Швейцария оценила объем замороженных активов России в 10,4 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По состоянию на 1 июня 2026 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков», – рассказал чиновник, передает Ura.ru.

В прошлом году этот показатель находился на уровне 7,4 млрд франков.

Помимо денежных средств, ограничения затронули 14 объектов недвижимости. Также под санкции попали спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты. Все это имущество принадлежит лицам и организациям, включенным в ограничительные списки.

Отдельно учитываются иммобилизованные резервы Центрального банка России. К июню 2026 года их объем составил 6,8 млрд франков, тогда как годом ранее он достигал 7,2 млрд франков.

Майенфиш уклонился от ответа на вопрос о возможном участии страны в передаче средств из Euroclear для нужд Киева.

При этом он подчеркнул, что власти внимательно следят за международными дискуссиями и считают приоритетом соблюдение норм международного права и обеспечение финансовой стабильности.

Напомним, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

Весной прошлого года Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии оценивал объем замороженных в стране средств в 7,4 млрд франков.

Главы министерств финансов и центральных банков стран G7 отказались возвращать Москве доступ к золотовалютным резервам до выплаты репараций Украине.