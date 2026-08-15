Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Швейцария оценила объем замороженных активов России в 10,4 млрд долларов
К началу лета 2026 года стоимость заблокированных швейцарскими властями средств частных лиц и компаний из России увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков, заявил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны Фабиан Майенфиш.
«По состоянию на 1 июня 2026 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков», – рассказал чиновник, передает Ura.ru.
В прошлом году этот показатель находился на уровне 7,4 млрд франков.
Помимо денежных средств, ограничения затронули 14 объектов недвижимости. Также под санкции попали спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты. Все это имущество принадлежит лицам и организациям, включенным в ограничительные списки.
Отдельно учитываются иммобилизованные резервы Центрального банка России. К июню 2026 года их объем составил 6,8 млрд франков, тогда как годом ранее он достигал 7,2 млрд франков.
Майенфиш уклонился от ответа на вопрос о возможном участии страны в передаче средств из Euroclear для нужд Киева.
При этом он подчеркнул, что власти внимательно следят за международными дискуссиями и считают приоритетом соблюдение норм международного права и обеспечение финансовой стабильности.
Напомним, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.
Весной прошлого года Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии оценивал объем замороженных в стране средств в 7,4 млрд франков.
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