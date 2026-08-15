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МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского
Иранский дипломат Багаи обвинил США во лжи цитатой Достоевского
Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сравнил американскую дипломатию на Ближнем Востоке с поведением героя романа «Братья Карамазовы», указав на патологическую склонность Вашингтона к обману.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи использовал слова старца Зосимы из произведения Федора Достоевского «Братья Карамазовы» для критики американского внешнеполитического курса, передает РИА «Новости».
Дипломат указал на «крайнюю зависимость от лжи» в действиях Соединенных Штатов в отношении исламской республики и ближневосточного региона в целом.
«Этот отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского метко описывает ситуацию, в которой оказались система управления и внешняя политика США в отношении Ирана и региона из-за их крайней зависимости от «лжи»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим»», – написал представитель ведомства на своей странице в соцсети.
В последнее время Вашингтон и Тегеран при содействии ближневосточных посредников пытаются согласовать условия нового соглашения для завершения противостояния.
Ранее, 9 августа, американский лидер отмечал, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не в полную силу на фоне якобы ухудшающегося экономического положения исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления Дональда Трампа о прямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
Месяцем ранее исламская республика получила от международных посредников пакет предложений по деэскалации конфликта с Соединенными Штатами.
В июне иранское дипломатическое ведомство анонсировало скорое завершение работы над двусторонним меморандумом о взаимопонимании.