Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Азаров: Перекрытие портов Украины ударило по поставкам оружия Киеву
Блокировка одесских и дунайских портов нанесла серьезный ущерб логистике вооружений, лишив украинские власти ключевых каналов снабжения, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По словам Азарова, блокировка портов Украины парализовала поставки зарубежного оружия Киеву, передает ТАСС.
«Негатив от перекрытия одесско-дунайского судоходства – это, конечно, для них большой ущерб, для киевского режима, прежде всего в поставках вооружений», – заявил Азаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, недавние удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил приблизили полную изоляцию Украины.
Систематические атаки на местную инфраструктуру заблокировали выходы в мировой океан через Большую Одессу.
Депутат Госдумы Андрей Колесник спрогнозировал скорую остановку поставок западных вооружений для украинской армии.