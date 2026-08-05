Украинская полиция наказала любителей русской музыки на пляже

Tекст: Денис Тельманов

Конфликт между туристами произошел на пляже в городе Трускавце Львовской области, передает РИА «Новости». Причиной инцидента стала громкая музыка на русском языке, которую слушала одна из компаний.

«В Трускавце возник конфликт из-за русскоязычной музыки, которую люди громко включили на пляже», – отмечает украинское издание «Страна.ua». На кадрах видно, как девушка подходит к отдыхающим и требует выключить песни.

Местная полиция уже установила личности нарушителей. Правоохранители напомнили, что публичное воспроизведение русской музыки на Украине запрещено, и виновные понесут административное наказание. Ранее в Дрогобыче двух женщин заставили публично извиняться за аналогичный проступок.

После событий 2014 года украинские власти активно борются с русским языком. В 2019 году был принят закон о государственном языке, а в декабре 2023 года парламент ужесточил ограничения для русскоязычного населения в рамках закона о нацменьшинствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа двух жительниц Львовской области заставили публично извиняться за прослушивание русскоязычных песен.

В середине июля киевский судья открыл стрельбу из-за замечания о громкой русской музыке. Месяцем ранее горсовет Полтавы ввел строгий запрет на любые русскоязычные спектакли и песни в общественных местах.