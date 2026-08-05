Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов

Tекст: Олег Исайченко

Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Как сообщает Reuters, Анкара серьезно обеспокоена ударами по гражданским судам в акватории Черного моря, поскольку текущее положение дел может в дальнейшем негативно сказаться на глобальной продовольственной безопасности – здесь проходят важные торговые маршруты.

Примечательно, что заявление дипведомства последовало за атакой украинского БПЛА на два судна: Yashar и Nadezhda. Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате действий ВСУ на судне начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых – граждане Турции. Вскоре члены экипажа были эвакуированы в Новороссийск с помощью военно-морских сил РФ, отмечает ТАСС.

Напомним ситуация в Черном море последовательно осложнялась в результате действий ВСУ. С ноября 2025 года, например, противник начал наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Параллельно с этим украинские беспилотники регулярно обстреливали корабли, шедшие из российских портов. В конце июля украинские морские беспилотники потопили принадлежащий структуре Росатома контейнеровоз «Янина» недалеко от Новороссийска.

При этом неразборчивость действий противника поставила под удар даже участников НАТО. Так, в начале июня Минобороны Румынии подтвердило взрыв в порту Констанца украинского дрона. Имелись и другие случаи обнаружения техники ВСУ в других странах. Например, в начале мая рыбаки обнаружили начиненный взрывчаткой военный беспилотный катер в пещере у острова Лефкада в Ионическом море.

Лишь в ответ на столь агрессивные действия противника Россия начала последовательно поражать объекты портовой инфраструктуры Украины, а также корабли, задействованные в поставках вооружений для ВСУ. То есть Москва, в отличие от Киева, наносит удары по полностью легитимным целям.

В результате этого в Одессу и Черноморск перестали заходить иностранные суда. В то же время один из крупнейших мировых логистических операторов Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области. В компании напрямую связали это решение с российскими ударами, а импортные отправления было решено перенаправить в румынскую Констанцу. Кроме того, ВС РФ начали наносить удары и по инфраструктуре Николаева.

Происходящее сказывается и на безопасности торговых судов как самой Турции, так и следующих в черноморские порты этой страны. Так, в конце июля в результате удара по турецкому сухогрузу погиб один человек, напоминает РБК. А в мае местное судоходное агентство сообщало об атаке дронов на три танкера, проходивших недалеко от северного побережья Турецкой республики.

«В целом обращение Турции к России с просьбой стабилизировать ситуацию в акватории Черного моря выглядит странным.

Москва вполне понятно объяснила международной общественности, что причина наших действий в районе той же Одессы – регулярные поставки вооружений странами Запада Украине с применением гражданских судов», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

В этой связи политолог напоминает, что Анкара являлась гарантом осуществления зерновой сделки. «Уже тогда всплывала информация о том, что Киев использует порты и торговый флот различных государств для перевозки военной техники. С тех пор мало что изменилось – так что Турция должна обладать примерным пониманием происходящего», – акцентирует он.

«В связи с этим республике было бы лучше напрямую обратиться к Лондону или Брюсселю, чьи коллективные усилия и обеспечивают поток морских поставок боеприпасов ВСУ. Подобные действия, на мой взгляд, возымели бы гораздо больший эффект, но, видимо, от подобных действий Анкару сдерживают серьезные военные связи с Британией по линии НАТО», – добавляет Трухачев.

При этом в поведении Турции заметна некая «избирательность», отмечает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «В Черном море уже было немало случаев вопиющих действий со стороны Украины. От беспилотников ВСУ страдали, например, нефтяные танкера, перевозившие казахстанскую нефть. Да и под их огонь попадало немало кораблей различных государств», – говорит он.

«То есть призывы к стабилизации ситуации в акватории мы услышали от Анкары лишь в тот момент, когда непосредственно Россия интенсифицировала удары

по портовой инфраструктуре противника и судам, обеспечивающим его военные интересы», – подчеркивает собеседник, добавляя, что подобная риторика выглядит как «обманный маневр» со стороны НАТО.

«Допускаю, что таким образом Запад устами Турции пытается приостановить текущие обстрелы Черного моря, выправив тем самым ситуацию для Украины. В таком случае, конечно, идти на уступки нельзя. Тем более, что выбранная Москвой стратегия уже приносит определенные плоды», – рассуждает он.

«Впрочем, если Анкара действительно переживает за судьбу своих моряков и кораблей, то здесь необходимо помнить о первопричинах обострения в Черном море. Они просты: это поставки по морю вооружений со стороны Британии и Евросоюза. Соответственно, в первую очередь стоит попробовать переубедить их в продолжении подобной деятельности», – акцентирует Онуфриенко.

С тем, что в настоящий момент стабилизация акватории зависит в большей степени от готовности Анкары обсудить происходящее с Лондоном или Брюсселем. «Мы наблюдаем закономерный рост эскалации в акватории, вызванный намерением стран Запада продолжать поддержку Киева при помощи морских перевозок», – объясняет он.

«Понятно, что Турцию многое связывает с Британией и Европой,

в том числе и взаимодействие по линии НАТО. Вполне возможно, что Анкара попросту не способна в настоящий момент начать этот разговор в силу различных обстоятельств», – подчеркивает собеседник.

«Конечно, Анкара для нас – важный партнер. И Россия не привыкла действовать в отношении других методами давления, поэтому мы и уважаем решение Турции не уходить в конфликт, пусть даже и дипломатический, с тем же Лондоном. Но все же, главная проблема перевозок по Черному морю сейчас лежит именно там и в Киеве», – заключил Козюлин.