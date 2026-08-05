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Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.
В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».
На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.
Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.
Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.
Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.
В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.
Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».