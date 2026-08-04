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    4 августа 2026, 11:02 • Справки

    Перевод на дистанционное и семейное обучение 2026: заявление и правила

    Перевод на дистанционное и семейное обучение 2026: заявление и правила
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Российское законодательство позволяет родителям обучать детей вне стен школы. Как выглядят разные формы обучения вне школы, каков порядок перевода на внешкольное обучение, какие для этого требуются документы и в чем заключатся особенности прохождения аттестаций?

    Правовая основа домашнего обучения

    Право на выбор формы получения образования закреплено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Согласно статье 17, обучение может проходить в организации или вне ее - в форме семейного образования и самообразования.

    Родители несовершеннолетних вправе выбирать форму обучения с учетом мнения ребенка до завершения получения им основного общего образования. Обучение вне школы не лишает ребенка права в любой момент вернуться в образовательную организацию.

    Необходимо разграничивать понятия. «Домашнее обучение» - бытовой термин, который объединяет несколько разных форматов, юридически отличающихся друг от друга.

    Основные формы обучения вне школы

    Существует несколько вариантов, которые часто объединяют общим словом «домашнее обучение»:

    • Семейное образование - ребенок не входит в контингент школы, родители полностью организуют учебный процесс, а школа только проводит аттестацию.

    • Обучение на дому по медицинским показаниям - организуется школой для детей, которые не могут посещать занятия по состоянию здоровья, на основании заключения медицинской организации.

    • Дистанционное обучение - не отдельная форма, а образовательная технология. Ребенок остается учеником школы, но занятия проходят с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

    Различие принципиально: при семейном образовании ответственность за обучение несут родители, при обучении на дому и дистанционном формате - образовательная организация.

    Как перевести ребенка на семейное образование

    Порядок перевода регулируется приказами Минпросвещения и региональными нормативными актами. Общая последовательность действий выглядит так:

    • Уведомить орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа о выборе семейной формы образования. Сделать это необходимо в течение установленного региональным законодательством срока.

    • Написать заявление на имя директора школы об отчислении в связи с переходом на семейное образование.

    • Выбрать школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации и заключить с ней соответствующее соглашение.

    Уведомление о выборе формы обучения носит заявительный характер. Разрешение от органов образования получать не требуется - достаточно проинформировать их о принятом решении.

    Обучение на дому по медицинским показаниям

    Этот формат предназначен для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать школу. Основанием служит заключение медицинской организации.

    Для оформления необходимо:

    • Получить медицинское заключение медицинской организации.

    • Подать заявление на имя руководителя школы.

    • Дождаться приказа об организации обучения на дому.

    В этом случае школа сохраняет за учеником место, разрабатывает индивидуальный учебный план, закрепляет педагогов и бесплатно предоставляет учебники. Обучение может сочетать очные занятия дома и дистанционный формат.

    Дистанционное обучение

    Применение дистанционных технологий регулируется статьей 16 Федерального закона № 273-ФЗ. При таком формате ребенок остается в контингенте школы, а взаимодействие с педагогами организуется через электронные образовательные платформы.

    Дистанционное обучение может использоваться как временная мера, например, в период карантина или неблагоприятной эпидемиологической обстановки, так и на постоянной основе, если школа реализует соответствующие программы. Ответственность за организацию учебного процесса и итоговую аттестацию при этом несет образовательная организация.

    Промежуточная и итоговая аттестация

    Обучающиеся в форме семейного образования обязаны проходить промежуточную аттестацию в школе, с которой заключено соглашение. Периодичность аттестаций определяется по согласованию с образовательной организацией - аттестация может проводиться раз в год, в полугодие или в четверть.

    Государственная итоговая аттестация обязательна для всех независимо от формы обучения. По итогам 9-го класса сдается ОГЭ, по итогам 11-го класса - ЕГЭ. Успешное прохождение аттестаций дает право на получение аттестата установленного образца.

    Если по итогам промежуточной аттестации у ребенка образуется академическая задолженность и она не ликвидирована в установленные сроки, обучение в форме семейного образования прекращается, и ребенок продолжает учебу в школе.

    Финансовые аспекты

    Обучение в любой форме в рамках государственной системы образования бесплатно. При семейном образовании родители самостоятельно несут расходы на учебные материалы и дополнительные занятия.

    В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрены компенсационные выплаты родителям детей обучающихся в форме семейного образования. Размер и условия таких выплат различаются в зависимости от региона, поэтому уточнять их следует в местном органе управления образованием.

    Что необходимо учитывать при выборе формы обучения

    Перед переходом на обучение вне школы рекомендуется оценить ряд факторов:

    • Готовность родителей самостоятельно организовать учебный процесс и обеспечить освоение федеральной образовательной программы.

    • Порядок и график прохождения аттестаций в выбранной школе.

    • Требования регионального законодательства к срокам уведомления органов образования.

    • Возможность возвращения ребенка в школу при возникновении академической задолженности.

    Смена формы обучения возможна на любом этапе получения общего образования. Решение оформляется заявлением родителей и не требует объяснения причин.

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