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WSJ: Тайвань и США проводили тайные военные учения
Глава минобороны Тайваня подтвердил проведение тайных совместных учений с США
Тайбэй и Вашингтон проводили совместные военные маневры, информация о которых долгое время скрывалась от широкой общественности, пишут СМИ.
Руководство острова совместно с американскими военными проводили скрытые учения, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание ссылается на закрытое заявление главы тайваньского оборонного ведомства Гу Веллингтона.
«Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить... Общественность видит только продажу оружия, но на самом деле это многогранный процесс, включающий в себя гораздо больше... Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США», – отметил политик в беседе с небольшой группой журналистов.
Газета подчеркивает, что подобные заявления свидетельствуют о начале раскрытия Тайбэем информации о долго скрывавшихся маневрах. В Пентагоне и Тихоокеанском командовании США отказались комментировать эти данные.
Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить поставки вооружений Тайбэю и не создавать напряженность в регионе. В китайском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что военное взаимодействие сторон грубо нарушает принцип «одного Китая», наносит ущерб суверенитету КНР и ставит под угрозу стабильность в проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне тайваньские военные впервые отработали удары из американских систем HIMARS возле побережья материкового Китая.
На фоне роста напряженности Пекин начал специальную морскую операцию в водах вокруг острова. При этом американская администрация заявила об ожидании сохранения текущего статуса-кво в регионе.