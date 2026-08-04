Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
Депутат Дагедлен потребовала выслать посла Украины из ФРГ из-за слов о России
Посла Украины в Германии Алексея Макеева необходимо выслать из страны после его высказываний о связях немецких партий с Россией, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "«Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.
Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен потребовала выслать украинского посла Алексея Макеева из-за его вмешательства в дела страны, передает РИА «Новости».
«Посол Украины пытается диктовать Германии, кого здесь следует избирать, а кого нет. Это не дипломатия, это вмешательство», – подчеркнула политик. По ее словам, федеральное правительство давно бы вызвало дипломата, если бы сохранило остатки достоинства.
Днем ранее украинский посол заявил, что в Германии якобы существуют политические партии, которые тесно связаны с Москвой. Эти слова вызвали резкую реакцию среди немецких политиков.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Алексея Макеева в попытках запугивания журналистов.
Депутат Севим Дагделен ранее назвала бывшего украинского дипломата Андрея Мельника поклонником фашистов.
Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в июне потребовала прекратить финансирование Киева.