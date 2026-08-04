Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Глава «Алросы» сообщил о создании ограночного кластера в Смоленске
Глава «Алросы» заявил о создании ограночного кластера на базе завода «Кристалл»
«Алроса» создаст на базе смоленского завода «Кристалл» (входит в группу «Алроса») ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Маринычева, российская алмазодобывающая компания организует специализированный центр на базе предприятия «Кристалл», передают РИА «Новости».
«В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода», – рассказал он.
Маринычев отметил, что на свободных производственных площадях создаются условия для работы небольших частных и иностранных огранщиков. Это позволит им развивать собственные компетенции и бизнес.
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