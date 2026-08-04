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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    28 комментариев
    4 августа 2026, 14:57 • Новости дня

    Глава «Алросы» сообщил о создании ограночного кластера в Смоленске

    Глава «Алросы» заявил о создании ограночного кластера на базе завода «Кристалл»

    Tекст: Вера Басилая

    «Алроса» создаст на базе смоленского завода «Кристалл» (входит в группу «Алроса») ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Маринычева, российская алмазодобывающая компания организует специализированный центр на базе предприятия «Кристалл», передают РИА «Новости».

    «В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода», – рассказал он.

    Маринычев отметил, что на свободных производственных площадях создаются условия для работы небольших частных и иностранных огранщиков. Это позволит им развивать собственные компетенции и бизнес.

    Весной компания сообщала о переговорах с Минфином и руководством региона по развитию гранильного сектора. Стороны обсуждали параметры инфраструктуры, возможности субсидирования, налоговые льготы для резидентов и перспективы роста производства бриллиантов для внутреннего рынка.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил ресурсную базу компании «Алроса».

    Правительство установило экспортную пошлину в размере 8% на необработанные алмазы.

    Министерство финансов подготовило перечень мер для поддержки отечественной огранки драгоценных камней.

    3 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин пожелал успеха финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия масштабного молодежного мероприятия «Большая перемена» и обратился с напутственными словами к самым креативным подросткам страны.

    Российский лидер выступил на церемонии закрытия финала конкурса в Красноярске, передает ТАСС. Владимир Путин отметил, что участники проекта – это креативная молодежь, которая активно ищет свое призвание и уверенно смотрит вперед.

    «Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился к финалистам глава государства.

    Во время выступления президенту временами приходилось перекрикивать ликующую толпу подростков. В завершение речи политик пожелал молодым людям дальнейших успехов и поблагодарил их за участие в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Прошлой осенью финал для студентов колледжей успешно завершился в Нижнем Новгороде. Победители этого масштабного проекта получают по одному миллиону рублей.

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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    2 августа 2026, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВДВ выразил уверенность в способности крылатой пехоты решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

    Российский лидер направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, передает сайт Кремля. В своем обращении он подчеркнул, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки и сильные духом.

    «Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», – заявил президент.

    «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о присвоении звания Героя России 111 военнослужащим ВДВ с начала спецоперации.

    В мае президент наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова за мужество.

    В прошлом году глава государства поздравил личный состав с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    3 августа 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
    @ Евгений Биятов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Участие в конкурсе «Большая перемена» за шесть лет приняло более семи млн учеников, сообщил президент России Владимир Путин.

    Свыше семи млн школьников приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» с момента его основания в 2020 году, передает ТАСС. Такую цифру озвучил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия финала мероприятия.

    «За те годы, в течение которых мы проводим конкурс, приняли участие – только представьте себе! – более семи миллионов человек», – обратил внимание глава государства.

    Президент добавил, что важно не только количество участников, но и выдающиеся достижения ребят, прошедших испытания. Конкурс помогает школьникам раскрыть свой потенциал и добиться значимых результатов в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. В ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму студентам-финалистам.

    Летом прошлого года в детском центре «Артек» начался финальный этап соревнований для школьников.

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    2 августа 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    «Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряжённым добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что технические и инженерные решения, примененные при строительстве железных дорог, воплотили передовые идеи своего времени и сделали российские магистрали символом надежности и прогресса.

    Он указал, что железнодорожники сегодня активно внедряют электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

    Президент поблагодарил работников отрасли за «работу на совесть», верность профессии и высокие результаты и пожелал им здоровья, новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Белозеров сообщил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

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    2 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск, поддержке приграничных районов и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил героизм железнодорожников «в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества».

    «И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    Накануне он на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым поручил компании продолжать всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

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    3 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    Путин принял участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Соревнования для учеников пятых-седьмых классов и зарубежных старшеклассников проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа, передает ТАСС.

    Участниками решающего этапа стали более 800 ребят. Проект существует с 2020 года и за это время охватил свыше 7 млн детей и подростков по всей стране. Сейчас к нему могут присоединиться школьники всех возрастов и студенты колледжей.

    Эксперты оценивают умение конкурсантов работать в команде и находить нестандартные выходы из сложных ситуаций. Также жюри обращает внимание на творческое мышление и организаторские способности молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмой сезон всероссийского конкурса стартовал в марте текущего года. Организаторы проекта сделали ставку на командную работу школьников.

    В прошлом году финальный этап состязания начался в детском центре «Артек».

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    3 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин выразил надежду на запуск метро в Красноярске «в наши времена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начавшееся более 30 лет назад строительство красноярского метро завершится в ближайшие годы.

    Глава государства провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала реализация крупных инфраструктурных проектов? в том чсиле строительству метро.

    Губернатор доложил о серьезном прогрессе в строительстве. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется. А сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», – отметил Котюков. Он добавил, что за полтора года строители сделали больше, чем за прошедшие 30 лет.

    В ответ российский лидер выразил надежду на успешное завершение работ. «Надо, чтобы он (проект – прим. ВЗГЛЯД) закончился в наши времена», – отметил с улыбкой Путин.

    Президент также подчеркнул важность контроля за расходами. По его словам, средства на реализацию выделены, однако необходимо четко определить итоговую стоимость совместно с подрядчиками и экспертами.

    Сейчас проектная документация полностью готова и одобрена государственной экспертизой. Руководитель края заверил, что профильные ведомства активно занимаются уточнением всех финансовых расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очную встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Ранее российский лидер обсуждал строительство красноярского метро с председателем совета директоров компании «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым.

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    3 августа 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин назвал Красноярск географическим центром России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» президент РФ Владимир Путин отметил уникальное расположение и важнейший научно-промышленный статус Красноярска.

    Путин принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник, 3 августа.

    «Здорово, что ваша встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Обращаю ваше внимание на то, что это – географический центр нашей огромной страны. Красноярск – это географический центр России», – сказал Путин.

    Российский лидер также подчеркнул важность города в масштабах всей страны. По его словам, Красноярск выступает крупным промышленным, индустриальным, научным и образовательным центром России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России с рабочим визитом прибыл в Красноярск. За шесть лет в проекте «Большая перемена» поучаствовали более 7 млн школьников.

    На церемонии закрытия глава государства пожелал финалистам дальнейших успехов.

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    3 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, передает РИА «Новости». Собравшиеся в зале участники финала встретили российского лидера бурными овациями.

    В момент появления главы государства один из юных соведущих церемонии по имени Денис дал пас в сторону президента. Путин обменялся с мальчиком двумя футбольными пасами, после чего официально поприветствовал всех собравшихся на мероприятии.

    Конкурс «Большая перемена» считается самым масштабным проектом для талантливых детей и подростков в стране. Программа включает 12 направлений, или «вызовов», охватывающих сферы от науки и технологий до искусства и творчества. По итогам представления новаторских проектов 300 школьников-победителей получат возможность отправиться в путешествие через всю Россию на специально оборудованном поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    На церемонии закрытия российский лидер озвучил цифру в семь миллионов участников проекта за шесть лет.

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    3 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Красноярского края

    Путин провел первую очную встречу с губернатором Красноярского края Котюковым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Красноярск провел встречу с губернатором региона Михаилом Котюковым.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителем Красноярского края Михаилом Котюковым, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Красноярске в рамках рабочего визита российского лидера.

    Перед этим глава государства посетил церемонию закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Там он пообщался со школьниками, ставшими финалистами состязания.

    Михаил Котюков руководит регионом с 2023 года. Он постоянно принимает участие в мероприятиях с участием президента, но эта двусторонняя встреча стала первой, прошедшей в очном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства принял участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Российский лидер пожелал дальнейших успехов финалистам масштабного молодежного мероприятия.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

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    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эммануэля Макрона высветились попутно? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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