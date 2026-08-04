Глава «Алросы» сообщил о создании ограночного кластера в Смоленске

Глава «Алросы» заявил о создании ограночного кластера на базе завода «Кристалл»

Tекст: Вера Басилая

По словам Маринычева, российская алмазодобывающая компания организует специализированный центр на базе предприятия «Кристалл», передают РИА «Новости».

«В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод «Кристалл», который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода», – рассказал он.

Маринычев отметил, что на свободных производственных площадях создаются условия для работы небольших частных и иностранных огранщиков. Это позволит им развивать собственные компетенции и бизнес.

Весной компания сообщала о переговорах с Минфином и руководством региона по развитию гранильного сектора. Стороны обсуждали параметры инфраструктуры, возможности субсидирования, налоговые льготы для резидентов и перспективы роста производства бриллиантов для внутреннего рынка.

Президент России Владимир Путин высоко оценил ресурсную базу компании «Алроса».

Правительство установило экспортную пошлину в размере 8% на необработанные алмазы.

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