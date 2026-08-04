Путин оценил запасы алмазов «Алросы» в 1 млрд карат

  • Новость часаРоссийские войска освободили Бакшеевку в Харьковской области
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    Частные спекулянты наказаны за доверие к успеху искусственного интеллекта
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Россия заблокировала десятки тысяч бутылок армянской газировки
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    28 комментариев
    4 августа 2026, 14:35 • Новости дня

    Путин оценил запасы алмазов «Алросы» в 1 млрд карат

    Путин: Запасы «Алросы» составляют половину от общемировых алмазных резервов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Алроса» Павлом Маринычевым.

    В ходе беседы глава государства высоко оценил ресурсную базу предприятия, передает РИА «Новости».

    «У вас запасы – 1 млрд карат. Это примерно 50% от общемировых запасов алмазов», – отметил Путин. Он также подчеркнул, что доля российской компании в мировой добыче достигает около трети в каратах.

    «Алроса» сохраняет статус крупнейшей алмазодобывающей компании и мирового лидера по объемам добычи и запасов. В 2025 году предприятие снизило добычу на 10%, до 29,8 млн карат. В этом году планируется добыть от 25 до 26 млн карат алмазов. Ранее глава Якутии Айсен Николаев докладывал президенту, что, несмотря на санкционное давление, «Алроса» стала единственной в мире компанией отрасли, завершившей прошлый год с прибылью.

    По итогам прошлого года Россия обеспечила почти треть мировой добычи алмазов.

    Весной представители «Алросы» спрогнозировали скорый разворот глобального рынка драгоценных камней.

    Годом ранее компания оставила необработанным крупнейший в истории страны природный кристалл массой 468,3 карата.

    4 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков РФ

    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пользователи стали замечать предупреждающие окна при попытке открыть веб-страницы ряда крупных российских банков через популярные иностранные приложения для серфинга в интернете.

    Трудности со входом на ресурсы финансовых учреждений зафиксированы в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari, передает РИА «Новости».

    При переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, «Уралсиба» и банка «Дом.РФ» появляется предупреждение, блокирующее страницу. При этом Сбербанк не открылся только в Chrome, а Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк загрузились без проблем.

    Обойти ограничение можно, нажав кнопку дополнительных сведений в окне с предупреждением, а затем выбрав опцию перехода. Для стабильной работы порталов кредитные организации рекомендуют установить отечественные сертификаты безопасности.

    В конце июля Минцифры призвало пользователей получить эти цифровые документы из-за отзыва сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru. Хакеры взломали страницу Ле Пен в сети X. В Латвии постановил заблокировать доступ к восьми популярным российским интернет-ресурсам.


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    3 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    Число пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара беспилотного летательного аппарата по Архипо-Осиповке травмы получили 47 человек.

    Число пострадавших при атаке беспилотника на село Архипо-Осиповка достигло 47 человек, передает ТАСС. Об этом в социальной сети Мах написал глава Геленджика Алексей Богодистов. «Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадали, шесть погибли. В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим», – заявил мэр города. Он добавил, что местную больницу усилили врачами из Геленджика и санаториев, а тяжелых пациентов отправляют в соседние города.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 17 пострадавших уже госпитализированы. Их приняли медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории многолюдного пляжа. Власти организовали в селе Архипо-Осиповка оперативный штаб для ликвидации последствий налета.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал случившееся целенаправленным терактом против мирного населения.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 01:10 • Новости дня
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

    МИД: Начало переговоров по Украине зависит от готовности западных стран

    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, однако начало диалога полностью зависит от готовности западных стран устранить первопричины текущего кризиса, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали», – приводит ТАСС слова дипломата на полях третьего Российско-казахстанского медиафорума.

    Он отметил, что перспективы мирного процесса появятся только при осознании западными государствами необходимости честного обсуждения ситуации. Если спонсоры Киева не заставят украинские власти соблюдать договоренности, Россия продолжит специальную военную операцию.

    Галузин добавил, что армия будет точечно защищать национальные интересы, минимизируя разрушения.

    «Будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил, что Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок. Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине.

    В Москве ранее заявили об открытости России к конструктивным контактам с Украиной.

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    3 августа 2026, 16:59 • Новости дня
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге согласован проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр», высота которой составит 703 метра.

    Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

    Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

    Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

    Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

    Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

    Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.

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    3 августа 2026, 19:38 • Новости дня
    Самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области

    Губернатор Кобзев сообщил о пропаже самолета Cessna в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легкомоторный самолет, патрулировавший лесные пожары в Бодайбинском районе Иркутской области, не вернулся на базу и перестал выходить на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

    Кобзев сообщил о пропаже легкомоторного самолета в своем канале в «Максе». На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

    «Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса, что в назначенное время не вышел на связь и не вернулся в место вылета самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе», – написал Кобзев.

    Борт должен был вернуться в поселок Мама в 20.50. Экипаж осмотрел пожар в местном лесничестве и направился в сторону Бодайбо, после чего ушел на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.

    В ближайшее время на поиски пропавшего самолета вылетит борт из Якутии. Утром к спасательной операции присоединятся два вертолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года спасатели приостановили поиски пропавшего во время патрулирования лесов Приморья вертолета Robinson R44.

    Годом ранее в Якутии при мониторинге лесопожарной обстановки оборвалась связь с самолетом Ан-2.


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    4 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский инженер и предприниматель Эррол Маск высоко оценил организованность, чистоту и инфраструктурные достижения современной России, назвав ее удивительным местом.

    Эррол Маск, признался, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России. По его словам, эти качества заметны с первого взгляда.

    «Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: «Как вам удалось это сделать?» Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», – заявил Маск РИА «Новости».

    Предприниматель добавил, что неоднократно бывал в России, но пока не знает, когда сможет совершить следующий визит в столь восхищающую его страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отец Маска назвал Россию лучшим выбором для инвестиций, он также восхитился организацией ПМЭФ.

    Эррол Маск ранее допустил переезд в Москву.


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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    3 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Экипаж атакованного БПЛА ВСУ судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Экипаж атакованного судна Nadezhda эвакуирован в порт Новороссийска

    Tекст: Катерина Туманова

    Моряки с судна Nadezhda, подвергшегося атаке беспилотников в Черном море, успешно доставлены в порт силами Военно-морского флота России, передает Минтранс Турции.

    «3 августа 2026 года поступило сообщение о том, что судно типа Ро-Ро Nadezhda, следовавшее из порта Новороссийска в Самсун, поверглось атаке беспилотников примерно в 20 морских милях от побережья Новороссийска. На борту судна находились 22 члена экипажа, 13 из которых – граждане Турции», – приводит ТАСС сообщение турецкого Минтранса.

    Там указали, что первоначальные сообщения указывали на повреждения жилых помещений и носовой части судна, пожар все еще продолжается.

    Моряки были благополучно доставлены в Новороссийск силами российского Военно-морского флота. По предварительным данным, трое членов команды могут находиться в тяжелом состоянии.

    Возгорание на борту продолжается, но спасательная операция пока невозможна из-за сохраняющейся угрозы новых ударов беспилотников в данном районе, заявили в турецком ведомстве.

    Ранее 3 августа украинские беспилотники атаковали следовавшее в Россию турецкое торговое судно

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министры иностранных дел Турции и Украины обсудили безопасность судоходства в Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предыдущие удары ВСУ по турецким судам форменным разбоем.

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    4 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона

    Депутат Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным

    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Планируя покушение на руководителя одного из исторических регионов России, противник преследовал несколько целей. В частности, пытаться показать жителям этих российских территорий якобы несостоятельность государства и разобщить граждан, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники готовили теракт во время визита главы одного из регионов в Крым.

    «Система охраны глав субъектов России, выстроенная на местах, достаточно серьезная. Поэтому, по всей видимости, украинские спецслужбы посчитали, что совершить покушение на руководителя одного из исторических регионов будет проще во время его командировки», – отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    По его мнению, противник преследовал несколько целей. «Среди них – запугать людей, попытаться показать жителям исторических российских территорий якобы несостоятельность власти, разобщить граждан», – перечислил собеседник и призвал население не поддаваться панике.

    Парламентарий высоко оценил работу ФСБ. Вместе с тем, по его оценкам, необходимо принимать дополнительные меры для повышения уровня безопасности в стране. «Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», – сказал Колесник.

    На этом фоне он напомнил, что ранее Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против России. А накануне глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов) призвал «не цепляться» за сроки и сообщил, что действия украинских спецслужб будут продолжаться.

    В этой связи Колесник обратил внимание на вербовку Киевом россиян для совершения терактов. «Людям, которые соглашаются сотрудничать с Украиной, следует помнить, что с момента договоренности счет их жизни идет на часы. Украинские кураторы либо дистанционно взорвут исполнителя, как это произошло во время теракта в Москве 1 августа, либо ликвидируют, как в случае с совершившей теракт в Монако женщиной», – рассуждает депутат.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Рыбарь». Они отмечают, что украинские спецслужбы регулярно вербуют исполнителей через различные соцсети, причем объектами становятся как приезжие, так и местные жители. «Сбор информации, дистанционное управление, подготовка диверсии – все это уже хорошо знакомый почерк ГУР», – добавили аналитики.

    Эксперты подчеркивают, что российские спецслужбы успевают пресекать диверсии и теракты еще на этапе подготовки. «Однако рассчитывать, что таких попыток станет меньше, не приходится. Пока украинские спецслужбы сохраняют возможность вести подобную деятельность, они будут продолжать искать новых исполнителей внутри России. Поэтому ключевая задача сегодня – работать на опережение, выявлять вербовщиков, их пособников и потенциальных исполнителей еще до того, как они приступят к подготовке диверсий», – говорится в публикации.

    Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию Киева планировали теракт против руководителя одного из новых регионов, когда тот находился в Крыму. Установлено, что мужчины были завербованы посредством Telegram сотрудником ГУР МО Украины.

    Граждане 1992 и 1999 годов рождения на первоначальном этапе конфиденциального сотрудничества осуществляли сбор разведывательной информации в отношении подразделений Вооруженных сил России, дислоцированных в Крыму. Затем они прошли обучение обращению с самодельными взрывными устройствами. После этого куратор поручил им совершить террористические акты в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

    Также мужчины планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию. При обысках у подозреваемых нашли три FPV-дрона со взрывчаткой и СВУ, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

    Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 и (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России.

    Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке. В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    4 августа 2026, 02:53 • Новости дня
    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет на мастер-классе в Уфе

    Хоккеист Амир Ханов скоропостижно скончался в 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Воспитанник «Салавата Юлаева», 19-летний хоккеист Амир Ханов потерял сознание и умер на творческом мастер-классе, куда пришел со своей девушкой.

    Отец спортсмена сообщил: «Амиру стало плохо на мастер-классе по лепке из глины, куда он пришел вместе со своей девушкой». Молодой человек внезапно потерял сознание и умер, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash.

    Амир Ханов на протяжении шести лет выступал за молодежную систему «Салавата Юлаева». В сезоне-2024/25 защитник начал играть в Национальной молодежной хоккейной лиге.

    За свою непродолжительную карьеру хоккеист успел провести матчи за рыбинский «Полет» и хоккейный клуб «Самара».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболист сборной Колумбии умер в 18 лет во время матча.
    Удар мячом в грудь убил юного футболиста в Аргентине.


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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    4 августа 2026, 03:07 • Новости дня
    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой
    Авторское общество подало в суд на театр Надежды Кадышевой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское авторское общество по защите авторских прав потребовала взыскать 100 тыс. рублей с Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    Исковое заявление поступило в суд 31 июля. Документ пока не принят к производству, а точные основания требований неизвестны, передает РИА «Новости».

    Стороны уже встречались в суде ранее. В ноябре 2025 года суд обязала театр выплатить 40 тыс. рублей за исполнение композиции «Россия! Русь!» без договора с автором Виктором Пеленягрэ. Выступление состоялось в апреле 2025 года на мероприятии «Плывет веночек» в столичном концертном зале «Москва».

    Представители «Золотого кольца» не согласились с вердиктом и подали апелляцию. В ходе рассмотрения жалобы в марте 2026 года истцы внезапно отказались от претензий без объяснения причин.

    Дискография народной артистки России включает более 20 студийных альбомов, концертные записи и сборники. Вокал Надежды Кадышевой звучит в двух кинокартинах: «Широка река» 2008 года и «Судьбы загадочное завтра» 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей. Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла. Санаторий «Актер» потребовал от Союза театральных деятелей 37 млн рублей.


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    3 августа 2026, 22:57 • Новости дня
    Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевские власти утвердили очередной пакет санкций сроком на десять лет в отношении десятков российских физических и юридических лиц, о чем сказано на сайте Офиса главы киевского режима Владимира Зеленского.

    «Украина применила санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистики и обслуживающих российский ВПК», – сказано на сайте Офиса Зеленского.

    В новый список попали 20 человек и 23 организации за то, то якобы связаны с оборонно-промышленным комплексом.

    Большинство попавших под ограничения компаний зарегистрированы на российской территории. Две организации базируются в Белоруссии, а одна находится на Украине. Ограничительные меры будут действовать ровно десять лет, уточняет ТАСС.

    Украинские власти регулярно вводят подобные санкции против граждан различных государств. Одновременно Киев активно пытается навязывать свои списки ограничений западным странам.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, ранее Politico сообщала, что Зеленский заручился поддержкой Сената США по антироссийским санкциям. Теперь Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих». При этом премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию.


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    3 августа 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников

    Эксперт Майоров: Конкурс «Большая перемена» стал частью системы поиска и развития талантов в России

    Эксперт: Россия создает новые возможности для раскрытия талантов школьников
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия создает новые возможности для школьников, которые стремятся развиваться, искать свое призвание и воплощать собственные идеи. Одним из таких инструментов стал конкурс «Большая перемена», превратившийся в важный элемент системы поддержки талантливой молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. В понедельник Владимир Путин принял участие в Красноярске в церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена».

    «Конкурс «Большая перемена» сегодня является важнейшим элементом государственной системы профориентации. Масштаб проекта впечатляет: за годы его проведения в испытаниях приняли участие более 7 млн человек», – сказал Арсений Майоров, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых».

    По словам эксперта, в седьмом сезоне конкурс вошел в структуру национального проекта «Молодежь и дети», а также стал частью линейки президентской платформы «Россия – страна возможностей». «За это время проект превратился в полноценную среду, где школьники могут проявить свои способности и найти себя за пределами привычной учебной программы», – отметил он.

    Одной из ключевых особенностей «Большой перемены» является ориентация на развитие навыков, которые востребованы в XXI веке: умения работать в команде, творчески подходить к решению задач и брать на себя ответственность. При этом задания для участников разрабатываются при участии ведущих отечественных компаний и корпораций, что позволяет школьникам лучше понять требования современного рынка труда и подготовиться к будущему профессиональному пути, подчеркнул собеседник.

    Именно раскрытие потенциала каждого ребенка, поиск своего призвания и создание условий для самореализации молодых людей остаются одной из важнейших задач государственной молодежной политики. Для ребят, которые стремятся развиваться, пробовать себя в новых сферах и идти к большим целям, создаются дополнительные возможности для раскрытия талантов.

    Отдельным стимулом для участия становится и система наград конкурса. Так, 300 победителей финала получают возможность отправиться в просветительское путешествие по России, а педагоги-наставники лучших участников – премию в размере 100 тыс. рублей.

    При этом для многих победителей особое значение приобрел не только конкурс, но и возможность личного общения с главой государства. Президент воспринимается ими как авторитетный собеседник и символ страны, с которым можно поделиться идеями, рассказать о собственных проектах и достижениях, а также получить напутствие.

    «В этом контексте личное внимание Владимира Путина к конкурсу имеет большое смысловое и стратегическое значение. Президент подчеркивает, что поддержка детей и молодежи, создание условий для раскрытия их талантов являются одним из приоритетов государства», – заявил Майоров.

    «Глава государства понимает, что нынешнее поколение школьников в будущем будет определять развитие страны. Поэтому возможность личного общения с президентом становится для ребят важным признанием их достижений и усилий.

    Такой прямой диалог помогает им осознать свою роль в будущем России», – заключил эксперт.

    В понедельник в Красноярске прошла церемония закрытия финала конкурса «Большая перемена» с участием Путина. В начале мероприятия президент вышел на сцену и обменялся футбольными пасами с одним из юных соведущих церемонии Денисом, после чего обратился к участникам конкурса и гостям события.

    «Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее», – поприветствовал школьников президент.

    Глава государства отметил, что за время конкурса в нем приняли участие более 7 млн человек. «Многие из них стали студентами ведущих вузов, высших учебных заведений страны. Некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», – отметил президент.

    После завершения церемонии российский лидер пообщался с детьми. «А что для вас победа, может быть не в спорте, а в других сферах, и как вы себя на нее настраиваете?» – спросил президента семиклассник Вячеслав Казекин, участник конкурса из Бурятии. «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», – ответил Путин.

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    3 августа 2026, 23:35 • Новости дня
    Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС

    Космонавт Тетерятников собрался взять с собой на МКС книги

    Tекст: Катерина Туманова

    Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) в середине сентября российский космонавт Сергей Тетерятников планирует посвятить свободное время на орбите изучению истории родного края.

    В состав экипажа миссии NASA Crew-13 вошли четыре человека, передает РИА «Новости». Вместе с Сергеем Тетерятниковым на орбиту отправятся американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадский специалист Джошуа Кутрик.

    «Я взял в электронном виде книги, которые связаны с историей моей страны, местности, в которой я родился. Всеми мыслями я буду уходить в историю, читать, и это будет напоминать мне о моей земле, родине и малой родине», – сказал Тетерятников.

    Космонавт отметил, что обязательно возьмет в полет и фотографии своих близких.

    Практика совместных экспедиций реализуется в рамках соглашения 2022 года между «Роскосмосом» и NASA для обеспечения бесперебойной работы обоих сегментов станции при любых нештатных ситуациях.

    Запуск корабля Crew Dragon Grace с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) планируется осуществить не ранее 12 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты раскрыли секреты акробатики и земной гравитации. Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов. В конце июля космонавты Кудь-Сверчков и Микаев успешно завершили выход в открытый космос



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