Космонавт Кудь-Сверчков сообщил об успешном выходе в открытый космос

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев успешно завершили выход в открытый космос

Tекст: Мария Иванова

Внекорабельная деятельность Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева завершилась благополучно, передает РИА «Новости». Специалистам пришлось столкнуться с определенными особенностями, однако они были полностью готовы к такому развитию событий.

«Выход прошел успешно, все задачи были выполнены, все, что запланировано, было сделано. Да, были небольшие изменения в процессе выхода, потому что были особенности, скажем так, в отличие от первоначального плана, но мы к этому хорошо подготовились», – рассказал Кудь-Сверчков на пресс-конференции после полета.

Космонавт добавил, что на случай возникновения нештатных ситуаций команда заранее проработала два запасных варианта действий. За время пребывания на орбите экипаж провел более 40 научных экспериментов по российской программе. Кроме того, специалисты выполнили необходимые операции с грузовыми кораблями и бортовыми системами станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские космонавты приступили к монтажу радиотелескопа «Солнце-Терагерц» на внешней поверхности МКС.

Два дня назад корабль «Союз МС-28» с экипажем отстыковался от исследовательского модуля «Рассвет». Вскоре после этого спускаемый аппарат благополучно приземлился в окрестностях казахстанского города Жезказган.