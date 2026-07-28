Ученые МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов

В МФТИ создали сверхбыстрый способ очистки воздуха от выхлопных газов

Tекст: Ольга Иванова

Новая разработка специалистов МФТИ, МГУ и СПбГУ позволяет синтезировать материалы значительно быстрее существующих аналогов, передает «Газета.Ru».

Полученный состав на основе синтетических цеолитов отличается высокой устойчивостью и низкой стоимостью производства.

«Новый метод синтеза решает сразу несколько ключевых проблем. Во-первых, мы в десятки раз сокращаем время производства катализаторов», – рассказал старший научный сотрудник МФТИ Денис Панкратов. Ученый добавил, что технологию можно применять к природным минералам для дополнительного удешевления процесса создания фильтров.

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