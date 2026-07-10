Российские ученые создали электролит для аккумуляторов нового поколения

В России создали электролит для аккумуляторов нового поколения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ученые МФТИ и ОИВТ РАН предложили использовать производные аммиака – третичные амины – в качестве основы для электролитов. Развитие портативной электроники и электротранспорта требует создания более емких и мощных батарей, где перспективным материалом для электродов выступает металлический литий, пишет канал 360.

Теоретическая емкость лития существенно превосходит показатели графита, применяемого в современных литий-ионных аккумуляторах. Однако этот металл отличается высокой химической агрессивностью и способен разрушать компоненты электролита. Ранее для решения этой проблемы рассматривались эфиры, но они оказались летучими, горючими и не всегда совместимыми с другими материалами.

Третичные амины, предложенные отечественными исследователями, отлично сочетаются с металлическим литием и участвуют в формировании надежного защитного слоя. Проведенные контактные тесты с натрием и литием показали, что в среде этих веществ поверхность металлов сохраняет зеркальный блеск. Это доказывает перспективность использования третичных аминов при создании безопасных батарей будущего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания CATL представила инновационную натрий-ионную систему для крупных электростанций.

Ранее стало известно, что инженеры из КНР разработали специальный аэрогелевый изолятор для защиты литий-ионных аккумуляторов от экстремального нагрева. А президент России Владимир Путин наградил молодых отечественных ученых за создание инновационной технологии получения лития.