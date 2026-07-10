Биржевые цены на газ в Европе снизились

Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива

Экономист Юшков: Эскалация между США и Ираном выгодна американским энергогигантам

Tекст: Анастасия Куликова

«В конце июня США разрешили экспорт нефти из Ирана и юридически зафиксировали это, выдав генеральную лицензию на производство и продажу иранских энергоресурсов. Тегеран со своей стороны разблокировал Ормузский пролив, хотя и настаивал на том, чтобы суда проходили только по согласованному с ним маршруту», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

Сейчас же наблюдается «откат»: стороны перешли от пряников к кнутам, продолжил собеседник. «Так, Вашингтон уже отозвал генлицензию. Не исключаю, что Штаты могут начать физически блокировать экспорт нефти из Ирана – то есть фактически захватывать танкеры. В ответ Исламская республика, вероятно, перекроет вновь Ормуз. Такой сценарий подталкивает цены на энергоресурсы вверх на мировых рынках», – пояснил аналитик, отметив, что в котировки закладывается возможный дефицит нефти и газа.

По мнению Юшкова, нынешняя эскалация между США и Ираном может быть результатом лоббистских усилий и Израиля, и энергетических компаний. «Дело в том, что американским и в целом западным предприятиям невыгодно, чтобы иранская нефть выходила на мировой рынок. От этого они недополучают выгоду, потому что топливо дешевеет, а их проекты страдают», – уточнил экономист.

Как прогнозирует эксперт, дальнейшая ситуация на рынках будет зависеть от того, вернутся ли стороны к диалогу. «Я думаю, что происходящее – элемент переговоров, попытка надавить на своего оппонента, обмен некими сигналами, но все же не разрыв контактов», – заключил Юшков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он назвал иранское руководство «кучкой отбросов», а также «больными», жестокими и опасными людьми. «Мы говорим им: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли ракетами», – сказал американский лидер.

По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – добавил глава Белого дома. В то же время Трамп отметил, что не против, если его команда продолжит попытки урегулирования. «Они могут продолжать переговоры. Но мне кажется, что это пустая трата времени», – отметил президент США.

Рынки нефти и газа отреагировали молниеносным ростом на заявление Трампа. Стоимость сентябрьских контрактов на североморскую смесь выросла на 6,53%, передает РИА «Новости». К полудню по московскому времени показатель зафиксировался на уровне 79 долларов за баррель. Одновременно с этим подорожали августовские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI. Их цена также увеличилась на 6,53%, достигнув отметки 75,03 доллара.

Биржевая стоимость голубого топлива в среду также ускорила рост, поднявшись выше отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 571 доллар. Ближе к полудню по московскому времени цены достигли 580,5 доллара, прибавив более 5% к расчетной стоимости предыдущего торгового дня.

Ранее США и Иран обменялись ударами. Политолог Владимир Сажин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил возобновление масштабных ударов американских и израильских сил по Исламской республике.