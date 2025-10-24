  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    Бербок призвала реформировать Совбез ООН «небольшими шагами»
    В Британии назвали «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины скажется на закупках оружия
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    24 октября 2025, 13:45

    Еврокомиссия обвинила Meta и TikTok в нарушении цифровых правил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия пришла к выводу, что Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok не обеспечили европейским исследователям необходимый доступ к внутренним данным и достаточные инструменты для управления контентом, говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении.

    Еврокомиссия заявила о том, что компании Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok нарушают цифровые нормы Евросоюза, говорится в предварительных итогах расследования, опубликованного европейским регулятором.

    Основной претензией Еврокомиссии стало то, что обе компании ограничивают доступ независимых исследователей к внутренним данным. Напомним, этого требует Акт о цифровых услугах ЕС, который был принят в целях повышения прозрачности и безопасности онлайн-платформ, сообщает ТАСС.

    ЕК также выразила недовольство алгоритмами Meta, утверждая, что пользователям сервисов компании предоставляются недостаточные возможности для маркировки и удаления контента, который запрещен в Евросоюзе. Формулировка Еврокомиссии – компании, по сути, не обеспечивают необходимые инструменты для пользователей.

    Пока заключение носит предварительный характер и не предполагает введения штрафов. Однако Meta и TikTok должны в ближайшее время принять меры, которые снимут претензии Еврокомиссии. В противном случае им может грозить штраф до 10% от годовой прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, TikTok заблокировал поиск по хештегу #skinnytok после призыва Еврокомиссии, чтобы ограничить опасные советы по экстремальному похудению среди молодежи.

    Урсула фон дер Ляйен пригрозила компаниям TikTok, X, Apple и Meta за несоблюдение требований по безопасности пользователей.

    Илон Маск заявил о планах заблокировать работу соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в Европе из-за давления европейских властей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    23 октября 2025, 19:02
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    23 октября 2025, 17:15
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    24 октября 2025, 10:00
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    23 октября 2025, 22:12
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    24 октября 2025, 10:39
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    23 октября 2025, 23:10
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    23 октября 2025, 22:42
    Politico: ЕС отложил решение по российским активам до декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрьский саммит ЕС, сообщает издание Politico.

    Источник Politico сообщил, что решение о возможной экспроприации российских активов по схеме так называемого репарационного кредита было отложено до следующего саммита ЕС, который пройдет в декабре, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии» инициативе по замороженным российским активам.

    В итоговом заявлении саммита лишь поручено Еврокомиссии подготовить новые предложения по вопросу экспроприации к декабрю. Как отмечает Politico, по «репарационному кредиту» на данном этапе прорыва не достигнуто, никаких конкретных решений не принято.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предлагала предоставить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. Этот вопрос обсуждался на саммите Евросовета 23-24 октября в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта, подводя итоги саммита, не упомянул использование активов российского Центробанка для финансирования Украины в 2026-2027 годах. В своей публикации Кошта сообщил, что Евросоюз по-прежнему намерен удовлетворять финансовые потребности Украины в ближайшие два года, в том числе поддерживать военные и оборонные усилия Киева.

    Ранее Reuters сообщило, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой использовать замороженные активы Центрального банка России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов. Позже ущерб Германии от возможного применения российских активов оценили в 100 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Евросоюзу в случае использования российских активов.

    23 октября 2025, 17:24
    Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан: Украина принесет войну и разрушит экономику ЕС, вступив в объединение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.

    Выступая на митинге у здания национального парламента в Будапеште после антивоенного «Марша мира», Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему не поддерживает идею принятия Украины в ЕС, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что Будапешт предпочел бы видеть Украину стратегическим партнером ЕС, но не его членом. «Мы не хотим быть частью одного альянса с Украиной. Они не должны становиться членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут нам войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнерству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ», – заявил премьер-министр.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Венгрия заявляла, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе.

    24 октября 2025, 12:24
    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине

    Политолог Рар: Решения ЕС по активам России зависит от реакции Москвы на санкции Трампа

    Рар объяснил провал решения ЕС по российским активам для кредита Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным и укрепить имидж миротворца. А европейские лидеры равняются на президента США и не станут экспроприировать замороженные российские активы, не будучи уверенными в поддержке Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал провал решения ЕС о кредите для Украины за счет активов России.

    «На Западе нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против России, поэтому меры принимаются сумбурно, а впоследствии некоторые из них частично отменяются. Так, северные страны ЕС требуют ужесточения рестрикций, и поляки в этом смысле лидируют. Они и прибалты ставят целью стратегическое поражение Москвы, чего множество других стран Европы не хотят», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, разногласия наблюдаются и внутри США. «Ястребы» – глубинное государство, мощные силы в Конгрессе США – выступают за самые жесткие ограничения в отношении России и Китая. Дональд Трамп – не «голубь». Санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний – дипломатический шантаж: соглашайтесь на немедленное окончание военных действий, как это требует Америка», – детализировал собеседник.

    Как полагает эксперт, дальнейшие решения ЕС по активам России будут зависеть от реакции Москвы на нынешние санкции. «Думаю, Трамп по-прежнему хочет встретиться с Владимиром Путиным в этом году и укрепить имидж миротворца. А европейцы равняются на американского лидера», – рассуждает политолог.

    «Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», – заключил Рар.

    Ранее Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной переноса стало «сопротивление Бельгии»: она потребовала более четких гарантий, что не будет нести единоличной ответственности за риски, связанные с «репарационным кредитом».

    Лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Источники Bloomberg добавили, что цель – достичь окончательного соглашения к концу года.

    Несогласие Бельгии с планом застало врасплох дипломатов и министров в ЕС, цитирует статью Politico ИноСМИ. По информации издания, команда Урсулы фон дер Ляйен несколько дней до саммита рассказывала, что они нашли решение «проблемы с бельгийским премьером». Больше всего, вероятно, опозорился президент Европейского совета Кошта.

    До начала заседания совета он обещал Владимиру Зеленскому, что решение об обеспечении финансовых потребностей Украины будет принято. По данным Financial Times, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для ВСУ.

    При этом сама процедура изъятия активов сопряжена с высокими рисками и может иметь непредсказуемый результат, отмечает The New York Times. Издание предостерегает: такой шаг может обернуться политической и финансовой авантюрой как из-за возможных ответных мер России, так и из-за угрозы репутации Европы.

    Напомним, большая часть замороженных резервов России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. Премьер-министр страны Барт Де Вевер на саммите в Брюсселе напомнил, что даже во время Второй мировой войны замороженные активы никто не трогал.

    «Если Россия действительно будет претендовать на эти деньги по какой бы то ни было причине, они должны быть возвращены немедленно. Кто даст такую гарантию? Я спросил коллег: «Вы? Государства-члены?». Этот вопрос за столом переговоров так и не вызвал энтузиазма», – сказал он.

    Впрочем, провал решения ЕС об экспроприации активов связан не только с позицией Бельгии. Издание Politico называет «плохими мальчиками» немецкого канцлера Фридриха Мерца, венгерского и словацкого премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые действия Европейского союза по конфискации российских активов ничтожны и повлекут болезненный ответ. По ее словам, Москва будет действовать в рамках принципа взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов. Газета ВЗГЛЯД писала, как Америка мешает Европе совершить воровство.

    24 октября 2025, 07:27
    NYT: Затягивание решений по активам России ударит по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах, поскольку ему очень нужны деньги, пишет New York Times.

    Отсутствие решения ЕС по российским активам на саммите, где присутствовал Владимир Зеленский, может быть «непростой новостью» для Украины, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Газета обращает внимание на высокие риски, связанные с возможной конфискацией замороженных средств российских госструктур, что может спровоцировать непредсказуемые последствия на международной арене.

    По мнению авторов, такие действия способны создать проблемы для репутации Европы, выступающей как убежище для иностранных инвестиций, а также привести к политическим и экономическим ответным шагам со стороны России.

    В материале отмечается, что западные лидеры не готовы реализовывать инициативу – отсутствуют четкие правовые основы и согласованные гарантии для отдельных стран. Сам Зеленский признал, что переговоры оказались сложными.

    Ранее СМИ сообщали, что переговоры по экспроприации российских активов в Евросоюзе усложнились из-за позиции Бельгии, принятие решения перенесли на декабрь.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил использовать замороженные активы ЦБ России для предоставления Украине примерно 140 млрд евро беспроцентных кредитов.

    24 октября 2025, 09:14
    Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения ЕС по активам

    Politico заявило о риске ослабления поддержки Киева из-за активов России

    Tекст: Вера Басилая

    После того как участникам саммита Евросоюза не удалось договориться об изъятии замороженных российских активов, усилились сомнения в устойчивости поддержки Киева, сообщает издание Politico.

    Издание пишет, что Евросоюз оказался на распутье в вопросе поддержки Киева из-за отсутствия единого решения по изъятию замороженных российских активов, передает ТАСС.

    По оценке Politico, после саммита в Брюсселе многие европейские лидеры не скрывали опасений по поводу устойчивости поддержки Украины. Politico отмечает, что лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить новые предложения, а окончательные решения по этой теме возможны не раньше декабрьского саммита, хотя срочная встреча не исключается и ранее.

    По данным журналистов, Еврокомиссия убеждала участников встречи в минимальных рисках предлагаемого механизма «репарационных кредитов». Однако бельгийские дипломаты сравнили эти риски с авиационными катастрофами, указав, что маловероятная опасность может привести к тяжелым последствиям. Бельгия настаивала на совместном урегулировании всех чувствительных аспектов, однако их просьбы были отклонены, что, по данным Politico, крайне разозлило представителей этой страны.

    Один из дипломатов Евросоюза заявил изданию, что сотрудники Еврокомиссии недооценивают сложность предлагаемой схемы, и именно это вызывает обеспокоенность Бельгии. В результате единого подхода найдено не было, а итоговая договоренность носит компромиссный характер, что дает премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу возможность при необходимости заблокировать любое решение, если оно выйдет за пределы договоренностей бельгийского правительства.

    Ранее в Британии пообещали призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с активами России.

    Напомним, Евросоюз отложил решение по российским активам до декабря. СМИ писали, что Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами Евросоюза.

    24 октября 2025, 10:57
    Орбан заявил о начале работы Венгрии по обходу санкций ЕС против нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Венгрии рассматривает способы сохранить поставки российской нефти и газа, несмотря на решение Евросоюза о поэтапном введении запрета с 2026 года, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия ищет способы обойти решение Евросоюза о запрете импорта нефти и газа из России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По его словам, Будапешт продолжит бороться против европейских ограничений, поскольку в противном случае расходы на энергию для жителей Венгрии резко вырастут.

    «Необходимы серьезные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление», – заявил Орбан.

    Он добавил, что при потере дешевых и надежных российских энергоресурсов счета для населения увеличатся многократно.

    Орбан подчеркнул, что против некоторых российских нефтяных компаний уже действуют санкции. По его словам, представители венгерского правительства и руководство компании MOL обсуждают возможные способы обхода европейских ограничений, чтобы минимизировать возможный ущерб для экономики страны.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки российских энергоресурсов в Венгрию определяются экономическими интересами.

    Европейский союз ввел новый пакет санкций, который запрещает импорт российского сжиженного газа с 2027 года.

    Министерство финансов США расширило санкции, включив в них крупнейшие компании нефтяной отрасли России.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сокращение экспорта российской нефти приведет к росту мировых цен.

    24 октября 2025, 10:35
    Bloomberg: В ЕС хранится более 200 млрд замороженных активов России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем замороженных российских средств на территории Европейского союза оценивается в сумму более 200 млрд евро, пишет Bloomberg.

    При этом порядка 180 млрд евро хранятся в компании Euroclear в Брюсселе, отмечается в материале Bloomberg.

    В итоговом заявлении саммита ЕС по российским замороженным активам лидеры стран объединения указали на необходимость срочно найти финансовое решение для Украины на 2026-2027 годы и пригласили Европейскую комиссию как можно скорее представить возможные варианты поддержки.

    При этом на саммите Владимир Зеленский призвал европейских лидеров выдать Киеву кредиты на основе российских активов уже в начале 2026 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны ЕС согласились с необходимостью таких кредитов и сейчас нужно проработать технические детали.

    К предложению ЕС о выделении кредитов присоединились Британия и Канада, но США отказались участвовать в гарантиях по этим займам.

    Ранее СМИ сообщали, что сомнения в устойчивости поддержки киевского режима усилились после того, как в ЕС не договорились по замороженным российским активам.

    Также в прессе указывали, что у киевского режима может усложниться ситуация из-за переноса обсуждения вопроса о замороженных российских активах.

    24 октября 2025, 09:16
    Politico сообщило о подготовке Евросоюзом санкций против «Лукойла»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает введение запрета на сделки с компанией «Лукойл» после ее включения в американский список санкций, пишет Politico.

    Европейские власти рассматривают возможность введения санкций против нефтяной компании «Лукойл», передает ТАСС, ссылаясь на источник в одной из европейских структур.

    В настоящее время в Брюсселе обсуждаются меры по сокращению связей с российской компанией в ответ на санкции, введенные ранее Соединенными Штатами.

    Неназванный чиновник сообщил Politico, что Евросоюз готовит запрет на проведение сделок с «Лукойлом».

    «Лукойл» пока продолжает функционировать в Европе, хотя давление в связи с ограничительными мерами усиливается.

    Европейские власти отмечают, что необходимо найти механизм для поэтапного введения ограничений, чтобы избежать резких экономических последствий. В Брюсселе подчеркивают, что конечной целью является полный разрыв деловых отношений до начала практического действия санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин выразил надежду на отмену американских санкций с германского подразделения компании. Представители Белого дома заявили, что санкции США окажут существенное влияние на экономику России. Эксперт Юшков отметил, что ограничения могут повлиять на работу «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» на зарубежных рынках.

    24 октября 2025, 10:42
    Фицо назвал провальным план ЕС по активам России

    Фицо заявил о провале плана ЕС по замороженным российским активам

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о рисках провала плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

    План Евросоюза по использованию российских активов для поддержки Украины может провалиться, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает ТАСС.

    По словам Фицо, инициатива Евросоюза является спорной и сопряжена с серьезными рисками. Он отметил возможность нарушения международного права и предупредил, что Москва может ответить не только исками, но и другими мерами.

    Премьер добавил, что ожидания по поводу конфискации замороженных российских активов очень велики, однако на ближайшем заседании Евросовета в декабре, когда и должно рассматриваться это решение, планы могут столкнуться с «реальностью и обернуться провалом».

    Именно поэтому Фицо предложил не упоминать возможность конфискации в итоговых документах текущего саммита Евросовета и поручить Еврокомиссии поиск альтернативных путей финансирования Украины на ближайшие два года. По его словам, это предложение было поддержано.

    Ранее участники саммита Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов.

    Евросоюз отложил решение по вопросу российских активов до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    24 октября 2025, 14:12
    Захарова заявила о масштабной мистификации угрозы России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители стран Евросоюза оказываются под давлением масштабной кампании дезинформации о несуществующей российской угрозе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине: взгляд из Италии» заявила, что жители Западной Европы, включая страны ЕС, подвергаются жесточайшему обману, сообщает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что население европейских стран стараются убедить в необходимости готовиться к войне из-за угрозы нападения России.

    Захарова привела в качестве примера публикацию в нидерландской газете, где утверждалось, что в стране разрабатывается закон о принудительном изъятии земельных участков для нужд милитаризации.

    Она отметила: «Объясняя им, что вот-вот якобы Россия нападет. Даже не задавая себе вопрос, а где та граница, физически где она прилегает между Нидерландами и Россией. Ее же нет. Тогда кто, с какой стороны нападет? Под этими мифами у жителей этой страны уже готовятся изымать землю».

    Она сравнила нынешнюю информационную кампанию в ЕС с пропагандистскими методами нацистов и фашистов в 1930-х годах, подчеркнув сходство в манипулировании общественным сознанием через мифы и страхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция переходит на военные рельсы и усиливает курс на эскалацию конфликта на Украине, сопровождая процесс милитаризацией экономики. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил надежду, что Украина сможет наносить удары по территории России американскими ракетами Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским» из-за его слов о желании вывести из строя российскую нефтемагистраль «Дружба».

