Еврокомиссия обвинила Meta и TikTok в нарушении цифровых правил
Еврокомиссия пришла к выводу, что Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok не обеспечили европейским исследователям необходимый доступ к внутренним данным и достаточные инструменты для управления контентом, говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении.
Еврокомиссия заявила о том, что компании Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok нарушают цифровые нормы Евросоюза, говорится в предварительных итогах расследования, опубликованного европейским регулятором.
Основной претензией Еврокомиссии стало то, что обе компании ограничивают доступ независимых исследователей к внутренним данным. Напомним, этого требует Акт о цифровых услугах ЕС, который был принят в целях повышения прозрачности и безопасности онлайн-платформ, сообщает ТАСС.
ЕК также выразила недовольство алгоритмами Meta, утверждая, что пользователям сервисов компании предоставляются недостаточные возможности для маркировки и удаления контента, который запрещен в Евросоюзе. Формулировка Еврокомиссии – компании, по сути, не обеспечивают необходимые инструменты для пользователей.
Пока заключение носит предварительный характер и не предполагает введения штрафов. Однако Meta и TikTok должны в ближайшее время принять меры, которые снимут претензии Еврокомиссии. В противном случае им может грозить штраф до 10% от годовой прибыли.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ