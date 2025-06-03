TikTok запретил хештег #skinnytok после критики Еврокомиссии

Tекст: Мария Иванова

Китайская социальная сеть TikTok заблокировала хештег #skinnytok после критики со стороны Европейской комиссии, пишет ТАСС.

Решение принято из-за связи этого хештега с экстремальными способами похудения и пропагандой нездорового образа жизни. Представитель TikTok Паоло Ганино пояснил: «[Мы] заблокировали результаты поиска по запросу #skinnytok, поскольку он был связан с нездоровым контентом, связанным с похудением».

Теперь при попытке поиска по запретному хештегу пользователи перенаправляются на страницу с контактами службы психологической поддержки. По данным Politico, Еврокомиссия обратила внимание на #skinnytok из-за роста популярности видео с экстремальными советами по снижению веса, которые публикуют преимущественно молодые женщины.

В то же время Евросоюз продолжает масштабное расследование алгоритмов TikTok, чтобы выяснить, не нарушают ли они положения закона о цифровых услугах. К декабрю 2024 года численность активных пользователей TikTok в странах ЕС превышала 150 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее TikTok запретил несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры.

Между тем три страны Евросоюза выступили с инициативой ужесточить возрастные ограничения для пользователей социальных сетей с целью защиты несовершеннолетних от вредного контента.