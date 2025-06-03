Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрыми.4 комментария
TikTok запретил хештег #skinnytok после критики Еврокомиссии
После призыва Еврокомиссии TikTok заблокировал поиск по хештегу #skinnytok, который был связан с опасными советами по экстремальному похудению для молодежи.
Китайская социальная сеть TikTok заблокировала хештег #skinnytok после критики со стороны Европейской комиссии, пишет ТАСС.
Решение принято из-за связи этого хештега с экстремальными способами похудения и пропагандой нездорового образа жизни. Представитель TikTok Паоло Ганино пояснил: «[Мы] заблокировали результаты поиска по запросу #skinnytok, поскольку он был связан с нездоровым контентом, связанным с похудением».
Теперь при попытке поиска по запретному хештегу пользователи перенаправляются на страницу с контактами службы психологической поддержки. По данным Politico, Еврокомиссия обратила внимание на #skinnytok из-за роста популярности видео с экстремальными советами по снижению веса, которые публикуют преимущественно молодые женщины.
В то же время Евросоюз продолжает масштабное расследование алгоритмов TikTok, чтобы выяснить, не нарушают ли они положения закона о цифровых услугах. К декабрю 2024 года численность активных пользователей TikTok в странах ЕС превышала 150 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее TikTok запретил несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры.
Между тем три страны Евросоюза выступили с инициативой ужесточить возрастные ограничения для пользователей социальных сетей с целью защиты несовершеннолетних от вредного контента.