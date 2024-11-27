TikTok решил запретить несовершеннолетним использовать бьюти-фильтры

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Guardian, TikTok намерена запретить использование бьюти-фильтров несовершеннолетними пользователями. Эти фильтры позволяют изменять черты лица, делая их более привлекательными, и теперь будут недоступны для подростков из-за опасений, что они могут негативно влиять на самооценку, передает ТАСС.

Подростки все еще смогут использовать другие фильтры, такие как виртуальные маски животных, например, заячьи уши или собачьи носы. Вступление новых правил в силу ожидается «в ближайшие недели».

Сложность борьбы с этой проблемой заключается в том, что многие пользователи не указывают свой настоящий возраст при регистрации, что усложняет контроль. TikTok планирует усилить контроль за активностью подростков с помощью системы на основе искусственного интеллекта, которая будет выявлять пользователей, нарушающих возрастные ограничения.

Эти меры были объявлены на форуме по безопасности в европейской штаб-квартире TikTok в Дублине. Компания планирует ввести их в действие до конца года, чтобы усилить безопасность на платформе для подростков.

Ранее австралийское правительство предложило штрафы для соцсетей за нарушение запрета для детей младше 16 лет. Новый законопроект получил поддержку обеих партий и может вступить в силу через год.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дети стали жертвами TikTok и почему мир начал движение в сторону запрета соцсетей для детей.