CNN: Австралия ввела законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

Tекст: Александра Юдина

Австралия представила законопроект, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. В случае несоблюдения этого закона компании могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн австралийских долларов (около 32,5 млн долларов США), передает CNN.

Министр связи Мишель Роуленд назвала законопроект мировым лидером в области регулирования соцсетей, подчеркнув, что это нововведение направлено на защиту молодежи и предоставление родителям уверенности в безопасности их детей.

«Это о поддержке более безопасной и здоровой онлайн-среды для молодых австралийцев», – отметила она. Законопроект включает в себя требования к социальным сетям, таким как TikTok, X, Instagram* и Snapchat, чтобы они применяли необходимые меры для ограничения доступа возрастной группы до 16 лет.

Законопроект получил поддержку обеих партий и при условии принятия вступит в силу через год. Он также вызвал одобрение среди родителей и сторонников запрета, которые считают, что ответственность за безопасность детей в интернете должна лежать на технологических компаниях.

В дополнение к новому законодательству правительство Австралии заказало у британского консорциума Age Check Certification Scheme испытание технологии проверки возраста, чтобы помочь удержать детей вдали от соцсетей. Однако критики законопроекта утверждают, что запрет может ограничить доступ подростков к важным соцсетям поддержки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дети стали жертвами TikTok и почему мир начал движение в сторону запрета соцсетей для детей.