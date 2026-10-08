Пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество жалоб на проблемы с доступом к сервису за час превысило 1,5 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные специализированного ресурса Detector404.

Неполадки начались примерно в 10.15 мск. Больше всего сообщений об ошибках зафиксировано в Петербурге, Москве, а также в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях.

По данным сервиса Downdetector, в основном проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии, а также соединения с сервером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

Компания рассказала об ограничениях из-за ЧП.

Рязанский губернатор Павел Малков пояснял, что в регионе сбили два беспилотника, загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.