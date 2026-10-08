Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты»
Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса «Яндекс Почта», большинство жалоб на неполадки поступает из Петербурга и Москвы.
Количество жалоб на проблемы с доступом к сервису за час превысило 1,5 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные специализированного ресурса Detector404.
Неполадки начались примерно в 10.15 мск. Больше всего сообщений об ошибках зафиксировано в Петербурге, Москве, а также в Московской, Ленинградской и Нижегородской областях.
По данным сервиса Downdetector, в основном проблемы касаются мобильного приложения, веб-версии, а также соединения с сервером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.
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