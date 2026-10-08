Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
В Рязанской области сбили два дрона, загорелась крыша предприятия
В Рязанской области над территорией региона сбиты два беспилотника, произошло возгорание кровли на одном из предприятий, сообщил губернатор Павел Малков.
Над регионом уничтожили два дрона ВСУ, указал Малков в Max.
В Сасовском округе загорелась кровля одного из предприятий, также выбиты стекла в нескольких домах частного сектора.
По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы.
В «Яндексе» заявляли о перебоях в работе из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью, где произошел пожар.
Напомним, в ночь со среды на вторник над страной перехватили и уничтожили 399 украинских дронов.