За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ

Перебои со светом и водой начались в Киеве после взрывов

Tекст: Валерия Городецкая

Перебои с электричеством начались в Киеве и области после взрывов, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». Кроме того, в результате перебоев с электричеством в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением. Причиной отключений могло стать повреждение линии электропередачи.

В Киеве продолжает действовать воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

В воскресенье в украинской столице прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги.