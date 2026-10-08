Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
В ночь со среды на вторник над страной перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
С 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Татарстаном и над Черным морем.
В среду российские средства ПВО сбили за сутки 764 украинских БПЛА. В понедельник силы ПВО уничтожили за ночь 199 украинских беспилотников над 11 регионами.