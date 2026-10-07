Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Средства ПВО России за сутки сбили 764 украинских БПЛА
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы и 764 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 255 428 беспилотников, 672 ЗРК, 31 150 танков и других бронемашин, 1784 боевые машины РСЗО, 36 651 орудие полевой артиллерии и минометов, 73 859 единиц спецтехники.
За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 311 дронов ВСУ.
В частности, в Ростовской области за ночь уничтожили более 30 дронов ВСУ.
Днем ранее средства ПВО за сутки сбили 1750 украинских беспилотников.