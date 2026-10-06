Средства ПВО за сутки сбили 1 750 украинских беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения БПЛА, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 254 664 беспилотника, 672 ЗРК, 31 138 танков и других бронемашин, 1 784 боевые машины РСЗО, 36 640 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 755 единиц спецтехники.

Утром во вторник сообщалось, что над Россией за ночь уничтожили 868 украинских беспилотников, подытожили в оборонном ведомстве.

При налете беспилотников на Подмосковье погибли два человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера понедельника были сбиты 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.