Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
Средства ПВО за сутки сбили 1 750 украинских беспилотников
Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты две управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1750 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения БПЛА, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 254 664 беспилотника, 672 ЗРК, 31 138 танков и других бронемашин, 1 784 боевые машины РСЗО, 36 640 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 755 единиц спецтехники.
Утром во вторник сообщалось, что над Россией за ночь уничтожили 868 украинских беспилотников, подытожили в оборонном ведомстве.
При налете беспилотников на Подмосковье погибли два человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера понедельника были сбиты 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.