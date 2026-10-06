Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
При налете БПЛА ВСУ на Подмосковье погиб человек
Один человек погиб при ночной атаке украинских беспилотников в Подмосковье
Один человек погиб в результате ночной атаки беспилотников ВСУ в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев сообщил в MAX о массированной атаке украинских дронов на регион. Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили 185 аппаратов в 16 муниципалитетах.
В городском округе Истра повреждения получили десять частных домов в населенных пунктах Сафонтьево, Торлопово, Горки и Ядромино. Также пострадали хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа зафиксированы повреждения фасада и остекления жилого здания.
В селе Лобаново городского округа Домодедово загорелся частный дом, еще одно строение разрушено в Барыбино. На местах происшествий работают спасатели. По предварительной информации, травмы получили шесть человек.
В Покровском мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. В Истре в больницу доставили двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них требуется операция. Трем пострадавшим в деревне Ляхово оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина», – заявил Андрей Воробьев, выразив соболезнования семье погибшего. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий налета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек. В результате падения дронов в регионе пострадал 61 мирный житель. На фоне этих событий губернатор Андрей Воробьев заявил о приоритетном внимании властей к защите критически важной инфраструктуры.