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В Харьковской области закрыли проезд по дамбе Печенежского водохранилища
Kharkiv Today: Проезд по дамбе Печенежского водохранилища закрыли из-за взрывов
Автомобильное движение по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области прекращено из-за повреждения в результате взрывов, сообщило местное издание Kharkiv Today.
Ночью на дамбе прогремели взрывы, в результате чего была повреждена автомобильная дорога государственного значения Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук. Организована схема объезда поврежденного участка, передает ТАСС со ссылкой на Kharkiv Today.
Печенежское водохранилище – русловое водохранилище на реке Северский Донец. Создано в 1962 году для обеспечения Харькова пресной водой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг серия взрывов была зафиксирована в Чернигове и Чугуевском районе Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
Ранее глава администрации региона Олег Синегубов сообщил о повреждении нескольких складских помещений и электросетей.
Также глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров сообщил о повреждении плотины Печенежского водохранилища и прекращении автомобильного движения по ней.