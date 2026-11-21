И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Амурская кошка и камышовый кот из Московского зоопарка начали зажировку
Амурская кошка и камышовый кот в Московском зоопарке набрали вес к зиме
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о начале активного набора веса к зиме у амурской кошки Зары и камышового кота Заури.
Обитающие на старой территории Московского зоопарка дикие коты приступили к осенней зажировке. «На экспозиции «Фауна России» на старой территории зоопарка в отдельных вольерах живут дальневосточная лесная кошка и камышовый кот, оба этих вида активно набирают вес», – приводит слова Акуловой ТАСС.
Дальневосточная кошка Зара приехала в Москву из Новосибирска. Ее рацион, состоящий из мышей, перепелок и рыбы, с приходом осени увеличивается на треть, а вес животного возрастает с 5 до 8 кг.
Камышовый кот Заури прибыл в столицу из Франции. К зиме он прибавляет в весе около двух килограммов. С наступлением холодов и выпадением обильных осадков оба животных станут менее активными и могут по несколько дней не выходить из своих домиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре обитающий в Московском зоопарке манул Тимофей приступил к традиционной осенней зажировке.
Ранее гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила о «шебутном» характере панды Катюши.