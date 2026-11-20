Tекст: Ольга Никитина

Главное

– для зарплаты, аренды и ряда других доходов действует шкала 13, 15, 18, 20 и 22%;

– 15% по основной шкале применяется только к части налоговой базы свыше 2,4 млн рублей;

– 18% применяется к части базы свыше 5 млн, 20% – свыше 20 млн, 22% – свыше 50 млн рублей;

– для продажи имущества, дивидендов, ценных бумаг и процентов по вкладам действует отдельная шкала 13/15%;

– для районных коэффициентов, северных надбавок и отдельных выплат участникам СВО предусмотрена отдельная шкала 13/15% с порогом 5 млн рублей;

– при нескольких работодателях итоговый НДФЛ по совокупному доходу может пересчитать ФНС.

Какие ставки НДФЛ действуют в 2026 году

Для основной налоговой базы налоговых резидентов действует пять ставок. Они применяются последовательно к разным частям годовой налоговой базы:

– до 2,4 млн рублей включительно – 13%;

– с части свыше 2,4 млн до 5 млн рублей включительно – 15%;

– с части свыше 5 млн до 20 млн рублей включительно – 18%;

– с части свыше 20 млн до 50 млн рублей включительно – 20%;

– с части свыше 50 млн рублей – 22%.

Это шкала основной налоговой базы. Для некоторых видов доходов Налоговый кодекс предусматривает отдельные группы и другие пороги.

С какой суммы платят 13% НДФЛ

По основной пятиступенчатой шкале ставка 13% применяется к части годовой налоговой базы до 2,4 млн рублей включительно. Если база не превышает этот порог, более высокие ставки по этой группе доходов не применяются.

Порог 2,4 млн рублей относится именно к налоговой базе. Налоговые вычеты в предусмотренных законом случаях могут уменьшать базу, поэтому она не всегда совпадает с общей суммой начисленного дохода.

Когда ставка НДФЛ составляет 15%

Ставка 15% в 2026 году встречается сразу в нескольких режимах, поэтому важно учитывать вид дохода.

Для основной налоговой базы 15% применяется только к части суммы свыше 2,4 млн и до 5 млн рублей. Первые 2,4 млн рублей продолжают облагаться по ставке 13%.

Для продажи имущества, дивидендов, операций с ценными бумагами, процентов по банковским вкладам и ряда других доходов действует двухступенчатая шкала: 13% – в пределах соответствующей налоговой базы до 2,4 млн рублей и 15% – с части выше этого порога. Ставки 18, 20 и 22% к этой группе по общей шкале не применяются.

Отдельно действует шкала 13/15% с порогом 5 млн рублей – для районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате, а также отдельных выплат, связанных с участием в СВО.

С какого дохода применяется ставка 18%

По основной прогрессивной шкале ставка 18% применяется к части годовой налоговой базы, которая превышает 5 млн рублей, но не превышает 20 млн рублей.

Это не означает, что после достижения 5 млн рублей вся база облагается по 18%. Суммы в нижних диапазонах продолжают облагаться по ставкам 13 и 15%.

Когда нужно платить 20% НДФЛ

Ставка 20% действует для части основной налоговой базы свыше 20 млн и до 50 млн рублей в год. Доходы в предыдущих диапазонах облагаются по соответствующим более низким ставкам.

Кто платит НДФЛ по ставке 22%

Максимальная ставка основной прогрессивной шкалы – 22%. Она применяется только к части годовой налоговой базы, которая превышает 50 млн рублей.

Поэтому формулировка «при доходе более 50 млн рублей весь доход облагается по ставке 22%» неверна.

Как работает прогрессивная шкала НДФЛ

Прогрессивная шкала устроена ступенчато. При переходе через очередной порог повышенная ставка применяется только к превышению над этим порогом.

Для основной налоговой базы это означает: сначала рассчитывается налог по ставке 13% в пределах 2,4 млн рублей, затем по 15% с следующей части до 5 млн, затем по 18%, 20% и 22% в соответствующих диапазонах.

Почему повышенная ставка не применяется ко всему доходу

Если налоговая база превысила очередной лимит, налог по более высокой ставке начисляется только на сумму превышения. Это ключевое правило прогрессивной системы.

Например, если база составила 6 млн рублей, первые 2,4 млн облагаются по 13%, следующие 2,6 млн – по 15%, а оставшийся 1 млн – по 18%.

Пример расчета НДФЛ при доходе 3 млн рублей в год

Предположим, что налоговая база по основной группе доходов составляет 3 млн рублей, других доходов в этой группе нет и вычеты не применяются.

– 2,4 млн рублей x 13% = 312 000 рублей;

– 600 000 рублей x 15% = 90 000 рублей.

Итого НДФЛ – 402 000 рублей.

Пример расчета НДФЛ при доходе 6 млн рублей

Если налоговая база составляет 6 млн рублей и вычеты не применяются, расчет будет таким:

– 2,4 млн рублей x 13% = 312 000 рублей;

– 2,6 млн рублей x 15% = 390 000 рублей;

– 1 млн рублей x 18% = 180 000 рублей.

Итого НДФЛ – 882 000 рублей.

С каких доходов действует шкала 13–22%

Пятиступенчатая шкала применяется к основной группе доходов. К ней относятся, в частности:

– зарплата и другие выплаты работодателя, входящие в основную налоговую базу;

– вознаграждения по гражданско-правовым договорам в соответствующих случаях;

– доходы от сдачи имущества в аренду;

– ряд предпринимательских и иных доходов, относящихся к основной налоговой базе.

При этом отдельные составляющие выплат могут относиться к специальной налоговой базе. Например, районные коэффициенты и северные надбавки облагаются по отдельной шкале 13/15% с порогом 5 млн рублей.

Как облагается НДФЛ зарплата в 2026 году

При обычной работе по трудовому договору НДФЛ рассчитывает и удерживает работодатель как налоговый агент. Сотруднику не нужно каждый месяц самостоятельно определять ставку и перечислять налог.

Работодатель считает налог нарастающим итогом в пределах тех доходов, которые выплачивает сам. При росте налоговой базы в течение года применяется следующая ступень прогрессивной шкалы.

Что будет, если человек работает в нескольких местах

Каждый работодатель рассчитывает НДФЛ только по тем доходам, которые выплачивает сам, и не складывает автоматически зарплату у других работодателей.

Если по итогам года после объединения сведений от разных налоговых агентов совокупная база требует доплаты НДФЛ по прогрессивной шкале, перерасчет может сделать ФНС. Сумма к доплате отражается в налоговом уведомлении.

Как платить налог с дохода от аренды квартиры

Доход от сдачи недвижимости в аренду для налогового резидента относится к основной группе и может облагаться по пятиступенчатой шкале 13–22%.

Если квартиру сдают физическому лицу и налогового агента нет, собственник в общем случае самостоятельно декларирует облагаемый доход и уплачивает НДФЛ. Если арендодатель применяет НПД и конкретный доход законно облагается налогом на профессиональный доход, правила НДФЛ к такому доходу не применяются.

Важно различать аренду и продажу имущества: эти доходы относятся к разным налоговым группам и облагаются по разным шкалам.

Какой НДФЛ платят при продаже имущества

Для облагаемых доходов от продажи недвижимости, автомобиля и другого имущества действует отдельная двухступенчатая шкала:

– 13% – в пределах соответствующей налоговой базы до 2,4 млн рублей;

– 15% – с части базы свыше 2,4 млн рублей.

При этом налог возникает не с любой продажи и не обязательно со всей цены сделки. Сначала нужно проверить минимальный срок владения. Если он истек и выполнены условия освобождения, доход от продажи в общем случае не облагается НДФЛ.

Если налоговая обязанность возникает, доход от продажи в предусмотренных случаях можно уменьшить на имущественный вычет либо на документально подтвержденные расходы на приобретение проданного имущества.

Какая ставка НДФЛ при продаже квартиры

Если доход от продажи квартиры облагается НДФЛ, для налогового резидента применяется шкала 13/15%. Однако перед расчетом нужно определить минимальный срок владения и возможные вычеты или расходы. Поэтому налог нельзя корректно рассчитать только как процент от цены квартиры.

Какая ставка НДФЛ при продаже автомобиля

Для облагаемого дохода от продажи автомобиля также применяется шкала 13/15%. Для автомобиля минимальный срок владения, после которого доход в общем случае освобождается от НДФЛ, составляет три года. Если срок меньше, могут применяться имущественный вычет или документально подтвержденные расходы на покупку.

Какие ставки действуют для дивидендов

Для дивидендов налоговых резидентов действует отдельная шкала 13/15%: 13% – в пределах соответствующей налоговой базы до 2,4 млн рублей и 15% – с суммы превышения.

Дивиденды относятся к отдельной группе налоговых баз, поэтому нельзя автоматически применять к ним ставки 18, 20 и 22% только потому, что общий годовой доход человека оказался высоким.

Как облагаются проценты по банковским вкладам

НДФЛ облагается не сама сумма вклада, а облагаемая часть полученного процентного дохода.

Необлагаемый процентный доход за год рассчитывается по формуле: 1 000 000 рублей x максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего календарного года.

Итоговый необлагаемый минимум по процентам за 2026 год можно будет окончательно определить только после завершения года, когда станет известно максимальное значение ключевой ставки на все необходимые даты.

Если совокупный процентный доход превышает необлагаемый минимум, налог рассчитывают только с превышения. Для этой группы доходов в 2026 году действует шкала 13/15% с порогом соответствующей налоговой базы 2,4 млн рублей.

Какой налог действует для доходов от ценных бумаг

Доходы от операций с ценными бумагами относятся к группе, для которой применяется шкала 13/15%: 13% в пределах соответствующей налоговой базы до 2,4 млн рублей и 15% с части выше этого уровня.

При этом расчет конкретной налоговой базы по операциям с ценными бумагами зависит от вида операции, расходов и специальных правил Налогового кодекса. Для точного расчета важно учитывать не только сумму поступлений.

Какие доходы облагаются по ставкам 13 и 15% с порогом 5 млн рублей

Отдельная двухступенчатая шкала действует для некоторых выплат, которые законодательство выделяет из основной базы.

К этой группе относятся районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, а также отдельные выплаты, связанные с участием в СВО.

– до 5 млн рублей включительно – 13%;

– с части свыше 5 млн рублей – 15%.

Если в зарплате есть северная надбавка или районный коэффициент, специальная шкала применяется именно к соответствующей части выплаты, а основная зарплата учитывается по общим правилам.

Какие специальные ставки НДФЛ существуют

Помимо основной пятиступенчатой шкалы и специальных шкал 13/15%, Налоговый кодекс сохраняет для отдельных категорий доходов ставки 9, 15, 30 и 35%.

Такие ставки могут применяться, например, к отдельным доходам налоговых нерезидентов, некоторым выигрышам и другим специальным случаям. Ставка зависит от статуса получателя и конкретного вида дохода, поэтому переносить одно правило на все доходы нерезидента или все выигрыши нельзя.

Какие доходы не облагаются НДФЛ

Налоговый кодекс содержит перечень доходов, освобожденных от НДФЛ. К распространенным примерам относятся:

– государственные пенсии и социальные доплаты к пенсиям;

– большинство государственных пособий;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по безработице;

– наследство в предусмотренных законом случаях;

– подарки от членов семьи и близких родственников в предусмотренных законом случаях;

– доход от продажи имущества после истечения минимального срока владения при соблюдении условий освобождения.

При этом пособие по временной нетрудоспособности, в том числе больничный по уходу за больным ребенком, облагается НДФЛ. Поэтому правило «все пособия не облагаются налогом» неверно.

Кто рассчитывает и удерживает НДФЛ

Чаще всего НДФЛ удерживает налоговый агент – например, работодатель при выплате зарплаты. Он рассчитывает налог, удерживает его из дохода работника и перечисляет в бюджет.

По отдельным доходам налог рассчитывает ФНС на основании поступивших сведений. Это касается, например, НДФЛ с облагаемого процентного дохода по банковским вкладам и отдельных случаев перерасчета совокупного дохода.

В других ситуациях физическое лицо должно самостоятельно задекларировать доход и рассчитать налог через декларацию 3-НДФЛ.

Когда налог рассчитывает ФНС

ФНС может рассчитать НДФЛ и включить его в налоговое уведомление, если необходимые сведения поступили от налоговых агентов, банков и других источников, предусмотренных законом.

Например, налоговая служба получает сведения о процентных доходах по вкладам напрямую от банков. Также ФНС может провести итоговый перерасчет прогрессивного НДФЛ, если человек получал доходы у нескольких налоговых агентов и каждый из них считал налог только по своим выплатам.

Когда нужно самостоятельно подавать 3-НДФЛ

Декларация нужна не при любой выплате. По зарплате НДФЛ обычно удерживает работодатель, поэтому отдельно декларировать такую зарплату не требуется.

Обязанность подать 3-НДФЛ может возникнуть, например, если человек:

– продал имущество до истечения минимального срока владения и возникла обязанность декларировать доход;

– получил облагаемый подарок от лица, которое не относится к близким родственникам;

– сдавал имущество в аренду и налогового агента не было;

– получил доход от источников за пределами России и обязан задекларировать его в РФ;

– получил иной доход, который по закону должен декларировать самостоятельно.

Для доходов, полученных в 2026 году, декларацию по общему правилу нужно представить не позднее 30 апреля 2027 года, а исчисленный по ней НДФЛ уплатить не позднее 15 июля 2027 года. Если декларация подается только для получения вычета и обязанности декларировать доход нет, срок 30 апреля на нее не распространяется.

Как налоговые вычеты уменьшают НДФЛ

Налоговые вычеты позволяют в предусмотренных Налоговым кодексом случаях уменьшить налоговую базу или вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ.

К основным видам относятся:

– стандартные вычеты, в том числе на детей;

– социальные вычеты – например, по расходам на лечение, обучение и другие предусмотренные законом цели;

– имущественные вычеты – при покупке жилья и в ряде случаев при продаже имущества;

– инвестиционные вычеты;

– вычеты на долгосрочные сбережения – по предусмотренным законом взносам и инструментам.

Конкретный вычет применяется не ко всем видам доходов одинаково. Поэтому при расчете важно учитывать и тип дохода, и вид вычета.

Платят ли самозанятые НДФЛ

Доходы, которые законно облагаются налогом на профессиональный доход, не облагаются НДФЛ. Самозанятый платит НПД по правилам специального режима.

При этом у одного человека могут быть и другие доходы, которые не относятся к НПД. Например, зарплата по трудовому договору, облагаемая продажа имущества или иной доход могут облагаться НДФЛ по соответствующим правилам.

Кратко: ставки НДФЛ в 2026 году

Для основной налоговой базы в 2026 году действует шкала 13% до 2,4 млн рублей, 15% – с части свыше 2,4 млн до 5 млн, 18% – свыше 5 млн до 20 млн, 20% – свыше 20 млн до 50 млн и 22% – с части выше 50 млн рублей. Повышенная ставка применяется только к превышению.

Для продажи имущества, дивидендов, операций с ценными бумагами и процентов по вкладам действует отдельная шкала 13/15% с порогом 2,4 млн рублей. Для районных коэффициентов, северных надбавок и отдельных выплат участникам СВО применяется шкала 13/15% с порогом 5 млн рублей.

Частые вопросы

Какие ставки НДФЛ действуют в 2026 году?

Для основной налоговой базы действуют ставки 13, 15, 18, 20 и 22%. Для отдельных видов доходов предусмотрены другие шкалы и специальные ставки.

С какой суммы платят 15% НДФЛ?

По основной шкале 15% применяется к части налоговой базы свыше 2,4 млн и до 5 млн рублей. Для ряда пассивных доходов 15% применяется к части соответствующей базы выше 2,4 млн рублей, а для отдельных северных надбавок и выплат участникам СВО – к части выше 5 млн рублей.

Когда НДФЛ становится 18%?

Ставка 18% применяется по основной шкале к части налоговой базы свыше 5 млн и до 20 млн рублей.

С какой суммы платят 20%?

20% применяется к части основной налоговой базы свыше 20 млн и до 50 млн рублей.

Кто платит 22% НДФЛ?

22% применяется только к части основной налоговой базы свыше 50 млн рублей за год.

Если зарплата больше 2,4 млн рублей, вся ли она облагается 15%?

Нет. При основной шкале первые 2,4 млн рублей налоговой базы облагаются по 13%, а 15% применяется только к превышению до следующего порога.

Как считать НДФЛ при доходе 5 млн рублей?

Если налоговая база по основной группе равна ровно 5 млн рублей и вычеты не применяются, налог составит 312 000 рублей с первых 2,4 млн и 390 000 рублей со следующих 2,6 млн. Итого – 702 000 рублей.

Как считать НДФЛ при доходе 10 млн рублей?

При налоговой базе 10 млн рублей без вычетов: 312 000 рублей по ставке 13%, 390 000 рублей по ставке 15% и 900 000 рублей по ставке 18%. Итого – 1 602 000 рублей.

Какая ставка НДФЛ с продажи квартиры?

Если продажа облагается НДФЛ, для налогового резидента действует шкала 13/15%. Но сначала нужно проверить минимальный срок владения и право на уменьшение дохода на вычет или расходы.

Какая ставка при продаже автомобиля?

Для облагаемого дохода от продажи автомобиля действует шкала 13/15%. Если автомобиль находился в собственности не менее трех лет, доход от продажи в общем случае освобождается от НДФЛ.

Как облагаются дивиденды?

Для дивидендов налоговых резидентов действует отдельная шкала 13/15% с порогом соответствующей налоговой базы 2,4 млн рублей.

Какой НДФЛ с процентов по вкладу?

Налогом облагается только процентный доход сверх необлагаемого минимума. Для соответствующей налоговой базы действует шкала 13/15%.

Нужно ли платить НДФЛ с аренды квартиры?

Если доход от аренды не облагается в рамках другого законного налогового режима, для налогового резидента он относится к основной базе и может облагаться по шкале 13–22%.

Облагается ли пенсия НДФЛ?

Государственные пенсии и предусмотренные законом социальные доплаты к ним НДФЛ не облагаются.

Облагаются ли пособия НДФЛ?

Большинство государственных пособий освобождено от НДФЛ, но пособие по временной нетрудоспособности, включая больничный по уходу за ребенком, облагается налогом.

Когда нужно подавать 3-НДФЛ?

Декларация нужна в случаях, когда закон возлагает обязанность декларировать доход на самого гражданина. По доходам 2026 года общий срок подачи – до 30 апреля 2027 года.

Кто пересчитает налог, если два работодателя?

Каждый работодатель считает налог только со своих выплат. Если после объединения доходов возникает доплата по прогрессивной шкале, итоговый перерасчет может сделать ФНС.

Платят ли самозанятые НДФЛ?

Доход, который облагается НПД, НДФЛ не облагается. Другие доходы того же человека могут облагаться НДФЛ по обычным правилам.