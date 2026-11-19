Tекст: Алексей Дегтярёв

«Нас американцы все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения, эту политическую диарею надо прекращать», – цитирует Путина ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о продвижении Россией инициативы Большого евразийского партнерства.

В прошлом месяце он выразил готовность восстановить полноформатные отношения с Евросоюзом.

В том же месяце Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.