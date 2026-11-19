70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?10 комментариев
Путин спрогнозировал рекордный товарооборот России и Китая
Путин: Товарооборот России и Китая может увеличиться до 280 млрд долларов
Президент Владимир Путин в ходе визита в китайский Шэньчжэнь заявил, что объем взаимной торговли между Москвой и Пекином в 2026 году может приблизиться к историческому максимуму в 280 млрд долларов.
Россия и Китай продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество, развивая двусторонние связи в энергетике, промышленности и высоких технологиях, передает РИА «Новости».
«В прошлом году у нас был рекорд, 240 млрд долларов был торговый оборот. В этом году будет новый рекорд, я думаю, что мы подойдем к отметке 280 млрд долларов», – отметил российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о способности Москвы, Пекина и Вашингтона к совместному укреплению глобальной безопасности.
В среду российский лидер отметил рост туристического потока между государствами на 43%.
Ранее вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал достижение рекордных показателей в двусторонней торговле.