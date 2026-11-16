Россия объявила о планах развивать искусственный интеллект со странами АТЭС

МИД: Россия будет взаимодействовать с партнерами по АТЭС в сфере ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Намерены активно взаимодействовать в АТЭС с партнерами в этой сфере», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

По его словам, технологии искусственного интеллекта уже прочно закрепились в повестке форума, а лидером по их развитию является Азиатско-Тихоокеанский регион.

Посол отметил, что Россия входит в число лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что отечественные языковые модели сопоставимы с ведущими зарубежными разработками.

Бердыев добавил, что российские разработки способны локально дообучаться и встраиваться в местный социокультурный контекст, а хранение данных обеспечивается в самой стране-клиенте, что защищает ее суверенитет. В АТЭС входит 21 экономика региона, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Бердыев сообщил о поддержке восемью странами заявки России на председательство в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В субботу он заявил о логичности и востребованности возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

В тот же день директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке документов к предстоящему саммиту объединения в Шэньчжэне.