Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.0 комментариев
Beretta создала противодронную систему из восьми дробовиков
TWZ: Beretta создала систему от дронов из восьми ружей Benelli M4
Оружейная компания Beretta представила дистанционно управляемую установку LIVET для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которая оснащена восемью дробовиками Benelli M4.
Дистанционно управляемый боевой модуль LIVET представляет собой многоствольную установку на базе дробовиков, предназначенную для борьбы с беспилотниками. Система развивает концепцию Drone Guardian от компании Benelli, которая была представлена в 2024 году, пишет TWZ.
Комплекс оснащен функциями автоматизированного отслеживания целей. Однако окончательное решение о поражении объекта всегда остается за оператором, который контролирует станцию.
Создание подобного оружия отражает общую эволюцию технологий противодействия беспилотным системам, которая ускорилась с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Практика показала, что относительно дешевые дроны способны представлять серьезную угрозу для бронетехники, артиллерийских расчетов, логистических сетей и других ценных военных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска начали массово внедрять многоцелевые наземные дроны.
Также казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для поиска и сопровождения беспилотников.
Кроме того, госкорпорация «Ростех» анонсировала новейший снаряд для дистанционного поражения дронов.