Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Военные Балтийского флота провели учения по противодействию ударным дронам
Бойцы подразделений охраны на полигоне в Калининградской области отработали навыки противодействия ударным дронам, сообщает пресс-служба Балтийского флота.
В Калининградской области прошли тактические занятия, в ходе которых применялись новые методы борьбы с беспилотными аппаратами условного противника, передает РИА «Новости».
В ходе маневров особое внимание уделялось оперативному взаимодействию для обнаружения и нейтрализации различных видов воздушных целей.
«В мероприятии были задействованы штатные мобильные подразделения по противодействию БПЛА, которые в учебных целях применили станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение», – рассказали в пресс-службе Балтийского флота. Специалисты радиоэлектронной борьбы успешно подавили каналы управления низколетящими целями.
Расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов выполнили задачи по поражению обнаруженных аппаратов. Подобные тренировки проводятся регулярно с учетом опыта специальной военной операции, охватывая как малые группы, так и целые батальоны.
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