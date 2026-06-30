Пленный бразилец поблагодарил армию России за спасение жизни

Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

Tекст: Алексей Нечаев

«Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».