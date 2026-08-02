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    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня

    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО

    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

    30 июля 2026, 11:33 • Новости дня
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России создается инновационная система противовоздушной обороны, основанная на эшелонированных мобильных группах для эффективного перехвата вражеских беспилотников, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборах в ГД, военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный.

    Поддубный рассказал, что основу новой ПВО составят эшелонированные мобильные группы, действующие на разных высотах, передает ТАСС.

    «Мы сейчас <…> конструируем абсолютно новую систему противовоздушной обороны, в которую добавляются абсолютно ранее не предполагавшиеся в этой системе элементы», – отметил Поддубный.

    Он пояснил, что мобильные огневые группы будут выстраиваться на маршрутах пролета вражеских беспилотников, а не просто обеспечивать объектовую оборону.

    Для успешной защиты от дронов, по словам журналиста, необходимы три условия: наличие радиолокационных станций, мобильность огневых групп и четкое взаимодействие подразделений. Поддубный подчеркнул, что появление новых беспилотных средств заставляет армии по всему миру переосмысливать свои системы ПВО в режиме реального времени.

    Противник постоянно повышает возможности своих дронов, стремясь сравнять их по характеристикам с ракетами средней дальности. В связи с этим весь мир сейчас идет по пути перевооружения и переосмысления средств поражения, заключил военкор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп для защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства рассказал об оснащении таких подразделений FPV-перехватчиками.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский призвал создавать комплексную систему противовоздушной обороны с радиолокационными станциями.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    30 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Медведев на форуме МГЕР почтил память погибших участников спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл на форум МГЕР «Гвардейск» и почтил память погибших участников спецоперации.

    Политик совместно с руководителем «Молодой Гвардии» Антоном Демидовым, полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым почтил память погибших бойцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Делегация возложила цветы к Памятнику Неизвестному солдату, Вечному огню и Аллее памяти погибших активистов МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», участвовавших в специальной военной операции. Также Медведев ознакомился с поисковой деятельностью молодежных организаций.

    За 2026 год участники экспедиций обнаружили останки 187 солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, вместе с Ассоциацией ветеранов СВО в Селидово, Новолуганске и Украинске были эксгумированы тела 77 мирных жителей, ставших жертвами боевых действий.

    Накануне Медведев назвал победу в спецоперации единственным способом сохранения страны.

    В мае политик вместе с руководством «Молодой Гвардии» возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

    Весной активисты «Волонтерской Роты» и МГЕР приступили к поисковым мероприятиям в зоне проведения специальной военной операции.

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    30 июля 2026, 12:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели

    Минобороны заявило о способности высокоточных БПЛА поражать любые цели

    Минобороны сообщило о способности российских дронов поражать любые цели
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способных гарантированно ликвидировать объекты противника на всей территории Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы активно применяют современные ударные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Отмечается исключительная эффективность работы профильных расчетов.

    «Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории», – подчеркнули в ведомстве.

    Желающим присоединиться к бойцам предлагают узнать подробности на портале Беспилотныевойска.рф.

    Ранее российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

    До этого Вооруженные силы России поразили киевское предприятие по производству дронов большой дальности.

    В июне операторы отечественных аппаратов «Гербера» нанесли точные удары по энергетическим объектам противника в нескольких регионах.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    30 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»

    Данилин: Народная программа ЕР вышла за рамки предвыборных обещаний

    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Народная программа «Единой России» перестала быть обычным предвыборным документом и превратилась в механизм постоянной обратной связи с гражданами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что в нее вошло около 3 млн предложений, собранных в ходе подготовки программы.

    «Масштаб поступивших предложений показывает, что Народная программа «Единой России» вышла далеко за рамки обычного перечня предвыборных обещаний. По сути, она становится документом, который отражает реальные запросы общества, приоритеты граждан и наиболее актуальные направления развития страны», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    По его словам, почти 3 млн инициатив свидетельствуют не только о высокой востребованности программы, но и об эффективности системы сбора и анализа предложений. «Видно, что партия сделала ставку на постоянный диалог с гражданами. В результате сформировался полноценный механизм обратной связи с обществом, позволяющий учитывать запросы людей при определении приоритетов развития», – пояснил эксперт.

    Как отметил Данилин, теперь ключевой задачей становится качественная экспертная обработка поступивших инициатив. «Предложения предстоит систематизировать, определить их приоритетность и понять, какие решения требуют оперативной реализации, а какие должны стать частью долгосрочного планирования с горизонтом десять лет и более», – уточнил он.

    По мнению собеседника, такой подход отличает Народную программу от традиционных предвыборных документов. «Она становится постоянно действующим механизмом, который объединяет общественный запрос, отраслевую экспертизу, региональный опыт и контроль исполнения принятых решений. Именно это превращает программу в полноценный инструмент управления, а не в декларацию намерений», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений, превысив показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны. Среди других тем – обеспечение безопасности Отечества, укрепление экономики, развитие социальной сферы.

    «Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», – подчеркнул глава партии Дмитрий Медведев.

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    30 июля 2026, 12:39 • Новости дня
    Лондон решил потратить 11 млрд долларов на атомные субмарины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон потратит более 11 млрд долларов на создание четырех атомных субмарин типа «Дредноут» в рамках нового этапа развития оборонного потенциала страны.

    Глава британского правительства Энди Бернем выделит 8,4 млрд фунтов стерлингов (свыше 11 млрд долларов) на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

    «Сегодня премьер-министр объявит о крупных инвестициях в размере 8,4 миллиарда фунтов стерлингов в ядерный потенциал Великобритании... Они положат начало четвертому этапу британской программы строительства подводных лодок типа «Дредноут», – подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

    На новом этапе программы первая субмарина завершит ходовые испытания и пополнит состав военно-морских сил страны в начале 2030-х годов. Вторая подлодка только приступит к тестам. При этом строительство третьей и четвертой будет полностью завершено.

    В конце июня британское военное ведомство представило четырехлетний бюджет, распределяющий 300 млрд фунтов (400 млрд долларов) на развитие ВПК. Однако бывший министр финансов Рэйчел Ривз заявляла, что 4,7 млрд фунтов из этой суммы пока ничем не обеспечены. Источник финансирования правительству предстоит определить в осеннем бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Энди Бернем занял пост премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году власти страны запланировали строительство четырех атомных подлодок типа Dreadnought на верфях Барроу-ин-Фернесс.

    Правительство Соединенного Королевства заключило с компанией Rolls-Royce контракт на 11 млрд долларов для создания ядерных реакторов.

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    30 июля 2026, 12:38 • Новости дня
    Российские и индонезийские моряки завершили совместные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипажи кораблей России и Индонезии провели антитеррористические маневры «Орруда-2026» в Японском море, сообщило российское Минобороны.

    Военнослужащие двух стран отразили атаки беспилотников и освободили условно захваченное террористами судно в рамках масштабных тренировок, указало ведомство в Max.

    В тренировках участвовали экипажи российского корвета «Совершенный» и индонезийского фрегата «Густи Нгурах Рай». Военные моряки отработали тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями.

    В ходе учений «Орруда-2026» участники успешно отразили имитированные удары безэкипажных катеров и воздушных средств нападения. Кроме того, личный состав провел тренировку по оперативной эвакуации раненых с поверхности воды.

    Завершающим этапом маневров стал досмотр подозрительных плавательных средств и операция спецназа по освобождению судна от условных террористов. Проведенные мероприятия подтвердили высокий уровень взаимодействия и готовность экипажей к эффективному решению общих задач.

    В 2024 году ВМС России и Индонезии проводили первые совместные учения «Орруда-2024».

    В апреле 2026 года корабли Тихоокеанского флота провели совместное маневрирование с индонезийскими моряками у берегов Джакарты.

    В конце того же месяца корвет «Совершенный» вернулся во Владивосток после масштабной миссии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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